В России избили польского дипломата 13.07.2018, 11:23

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МИД Польши требует от Кремля официальных объяснений.

Польского дипломата избили на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот». Злоумышленника задержали.

Об этом сообщает Gazeta.pl.

По словам представителя МИД Польши Артура Ломпарта, инцидент произошел в прошлую среду, когда дипломат летел из Иркутска в Москву. По свидетельствам очевидцев, злоумышленник был психически неуравновешенным. После инцидента его арестовали. Дипломат не получил серьезных травм.

Польское диппредставительство в Москве и Министерства иностранных дел РП оказали дипломату помощь. После соответствующего медосмотра он вернуться в Польшу.

Представитель польского МИД заявил, что посольство Польши в Москве обратилось к российским властям за официальными объяснениями обстоятельств инцидента и призвало привлечь злоумышленника к ответственности.