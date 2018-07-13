закрыть
13 июля 2018, пятница, 16:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы 11 месяцев подряд проедают вклады в валюте

5
  • 13.07.2018, 11:51
  • 1,306
Фото: Reuters

Двадцать девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты.

Вклады в рублях белорусов уже 11 месяцев подряд номинально увеличиваются, а в валюте — сокращаются. Об этом свидетельствует июньская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку, пишет tut.by.

За прошлый месяц рублевые вклады выросли 81,5 миллиона рублей (за май — на 45 миллионов рублей, за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало июля рублевые вклады составили 3 миллиарда 753 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Валютные депозиты в прошлом месяце сократились на 72,3 миллиона долларов. Для сравнения: в мае этот показатель упал на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона). На начало июля вклады в валюте составили 6 миллиардов 248,3 миллиона долларов.

Напомним, двадцать девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, однако интерес к валютным операциям у белорусов в июне упал. Согласно материалам Нацбанка, за месяц чистая продажа наличной валюты упала на 26,1% до 173,9 млн долларов.

При этом снизилась и продажа, и покупка наличной валюты. Граждане сдали на 9,2% меньше валюты, чем в мае, — 644,8 млн долларов, а купили — на 0,9% меньше, 471,3 млн долларов.

За шесть месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,037 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко