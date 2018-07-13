Белорусы 11 месяцев подряд проедают вклады в валюте 5 13.07.2018, 11:51

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Фото: Reuters

Двадцать девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты.

Вклады в рублях белорусов уже 11 месяцев подряд номинально увеличиваются, а в валюте — сокращаются. Об этом свидетельствует июньская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку, пишет tut.by.

За прошлый месяц рублевые вклады выросли 81,5 миллиона рублей (за май — на 45 миллионов рублей, за апрель — на 61,5 миллиона рублей, за март — на 83,6 миллиона рублей, за февраль — на 75,4 миллиона, за январь — на 65,1 миллиона рублей, а за декабрь прошлого года — на 6,4 миллиона рублей). На начало июля рублевые вклады составили 3 миллиарда 753 миллиона рублей. В последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Валютные депозиты в прошлом месяце сократились на 72,3 миллиона долларов. Для сравнения: в мае этот показатель упал на 97,1 миллиона долларов, в апреле они упали на 112,6 миллиона долларов, в марте — на 78,9 миллиона долларов, в феврале — на 66,1 миллиона долларов, в январе — на 14,1 миллиона долларов, в декабре прошлого года — на 36,2 миллиона долларов, в ноябре — на 17,1 миллиона долларов, в октябре — на 23,8 миллиона, в сентябре — на 39,3 миллиона). На начало июля вклады в валюте составили 6 миллиардов 248,3 миллиона долларов.

Напомним, двадцать девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, однако интерес к валютным операциям у белорусов в июне упал. Согласно материалам Нацбанка, за месяц чистая продажа наличной валюты упала на 26,1% до 173,9 млн долларов.

При этом снизилась и продажа, и покупка наличной валюты. Граждане сдали на 9,2% меньше валюты, чем в мае, — 644,8 млн долларов, а купили — на 0,9% меньше, 471,3 млн долларов.

За шесть месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,037 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.