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Птенцы гнезда Шойгу: В Минобороны РФ признали многомиллиардный распил

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  • 13.07.2018, 11:58
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Александр Волосов
Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В коррупционный скандал попали экс-чиновники МЧС России, перешедшие в Минобороны вместе с Шойгу.

Бывшие чиновники Минобороны, пришедшие в ведомство из МЧС вслед за Сергеем Шойгу, наперегонки "сдают" друг друга следствию по делу Спецстроя, где были выявлены хищения на сумму больше 5 миллиардов рублей.

Как сообщает "Коммерсант", дать признательные показания и пойти на досудебную сделку решился уже пятый по счету фигурант расследования - замглавы Спецстроя 51-летний Александр Загорулько.

Он полностью признал свою вину в том, что получал откаты за заключение крупных контрактов с подрядчиками, а кроме того, дал показания на своего непосредственного руководителя - главу "Спецстроя" Александра Волосова.

Последний, как сообщил Загорулько, также получал откаты в рамках различных схем. Оба - и Волосов, и Загорулько - до прихода в Минобороны с 1995 года работали в системе МЧС.

Расследование уголовного дела о масштабных хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве и реконструкции объектов Минобороны было возбуждено летом прошлого года. Его первыми фигурантами стали предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев, похитившие, по версии следствия, порядка 450 млн руб.

Первым на сотрудничество со следствием пошел Ошакбаев, рассказавший, что за получение подрядов ему приходилось платить высокопоставленным сотрудникам Спецстроя. В частности, на допросе бизнесмен назвал фамилию заместителя главы Спецстроя Александра Бурякова.

После проверки этой информации летом 2016 года следственным департаментом МВД Буряков был задержан. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Отсидев несколько месяцев в СИЗО, он пошел на сделку, дав показания уже на Загорулько.

Бурякова при этом перевели под домашний арест и взяли под госзащиту, а Загорулько был задержан.

Теперь же и он заключил сделку, а следствие намерено просить суд об изменении ему меры пресечения с реального ареста на домашний.

Напомним, в общей сложности на оборону и национальную безопасность правительство выделяет 3,15 трлн рублей, или каждый четвертый рубль расходов.

Из них порядка 2 трлн - это расходы на закупку новых вооружений, модернизацию имеющегося оружия, а также строительство и приобретение техники и товаров для нужд Минобороны.

Как выяснил в мае ЦБ, банки, обслуживающие эти деньги, вовлечены в масштабные схемы по обналичиванию.

Источник, близкий к центробанку и Росфинмониториргу, сообщил "Ведомостям", что, по данным проверки, от 50% до 70% сумм уходят в "обналичку".


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