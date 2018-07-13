От Олельковичей к Радзивиллам: как Слуцк стал одним из главных городов ВКЛ 13.07.2018, 12:21

История расцвета и славы древнего княжеского города.

Для истории Слуцка рубеж XVI—XVII вв.еков стал временем судьбоносных перемен. Превратности истории и человеческой судьбы всегда ходят рядом. Однако именно в этот период они неразрывно переплелись. В силу обстоятельств правящая династия Олельковичей потеряла прежнее влияние в государстве, а со смертью в 1612 году княгини Софии ушёл в небытие и весь знаменитый род. Страницы слуцкой истории начали писать новые владельцы Случчины Радзивиллы, пишет «Курьер».

Что оставили после себя Олельковичи, как их владения перешли к Радзивиллам и что принесло Слуцку правление новой династии?

Наследство Олельковичей

Начало княжения этого рода в Слуцке было во многом случайным поворотом истории. Первые князья считали Слуцк своим временным пристанищем, тем не менее они находили время для хозяйственных дел.

Уже при князе Александре (Олелько) великокняжеский привилей 1444 года упоминал Слуцк в числе главных городов Литвы.

Ещё раньше, в 1441 году, город получил Магдебургское право. До этого его в ВКЛ имели только Вильно, Гродно и Брест. Экономический ресурс Случчины позволил Олельковичам стать одним из самых богатых в государстве магнатских родов, имевших огромные финансовые средства. Князья Слуцкие не раз кредитовали великокняжескую верхушку, делали пожертвования церквям Слуцка, Киево-Печерской лавры, пользовались авторитетом в среде православных магнатов страны.

Прочные династические, культурные и церковные связи слуцкой династии с Вильно, Москвой и Киевом сделали Слуцк важным политическим центром страны. Город смог отбить татарские набеги начала XVI века и быстро восстановился после разорения, а территория княжества значительно увеличилась.

При Юрии II (1530−1578) экономическая мощь княжества дополнилась военной: Слуцк начал превращаться в настоящую крепость.

Кроме того, город стал одним из крупнейших культурных и художественных центров страны.

Однако именно в это время Олельковичи начинают терять влияние политическое. После Люблинской унии 1569 года, когда ВКЛ и Польша объединились в единую Речь Посполитую, православные магнаты постепенно и методично оттеснялись от решения государственных дел.

Жизнь Случчины при последних Олельковичах шла по инерции, заданной их предками. Вторая половина XVI века стала кризисной для православной церкви, которая всё больше теряла свои позиции в Речи Посполитой. Одновременно терял их и знаменитый княжеский род.

Город и княжество были поделены между тремя сыновьями Юрия II.

Князья Симеон и Александр из последнего мужского поколения учились за рубежом и перешли в католичество. Православным остался только Юрий ІІІ. Добавим, что братья не отличались крепким здоровьем и вскоре один за другим умерли. Единственной обладательницей несметных богатств стала малолетняя княжна София, дочь Юрия ІІІ.

Смена династий

Согласно тогдашним законам опекунами Софии стали Ходкевичи — самые близкие оставшиеся родственники по линии князей Слуцких. Они решили найти достойную партию для Софии. В те времена было принято заранее заботиться о будущем детей в замужестве или женитьбе.

Богатое приданое Софии привлекало внимание многих магнатов.

Выбор Ходкевичей пал на представителя биржанской линии Радзивиллов — Януша. Между двумя знатными родами был заключён договор, что Януш и София по достижении совершеннолетия станут мужем и женой, если сами не будут против.

В 1600 году, когда подошло назначенное время, между Ходкевичами и Радзивиллами возник имущественный спор. Суд принял решение в пользу последних. Обиженные Ходкевичи аннулировали брачный договор. Конфликт стал разрастаться, в него втянулись другие магнатские группировки.

Сторону Ходкевичей приняли католики, Радзивиллов — протестанты и православные. Дело едва не дошло до военного конфликта, грозившего перерасти в гражданскую войну. Посредником в противостоянии выступил сам король, и всё закончилось миром. Венчание Януша и Софии состоялось 1 октября 1600 года в Бресте.

Согласно брачному договору дети от этого брака должны были оставаться православными. София также настояла, чтобы Януш получил от короля грамоту, которая запрещала бы введение на Случчине униатства силой. Это соответствовало интересам как православных, так и протестантов, которые жили в Слуцке.

Судьба не благоволила новой семье. Княгиня ушла из жизни в 1612 году при рождении дочери, которая тоже умерла.

Со смертью Софии ушёл с исторической сцены и род князей Олельковичей, а их огромные владения перешли к Радзивиллам.

Новый взлёт Радзивиллов

Владелец Случчины Януш Радзивилл остался верен своим обязательствам. Он подтвердил все имевшиеся привилегии православных церквей и монастырей, обеспечивающие свободу богослужения в них. Одновременно оказывалась и помощь протестантам. По приказу Януша в Слуцке был заложен кальвинистский храм, а при нём основана гимназия.

Эту политику продолжил и его брат Богуслав Радзивилл, который управлял княжеством через своих наместников. На это время припало множество военных конфликтов, что обусловило превращение города в первоклассную крепость, которую современники называли «неприступной цитаделью Литвы».

Первые Радзивиллы остались в истории и как меценаты, поддерживающие образование и культуру. В Слуцке частично было восстановлено Магдебургское право, что способствовало экономическому развитию города.

В начале XVIII века Слуцк пережил трудные времена Северной войны, а к середине столетия (1744) перешёл во владение Иеронима Флориана Радзивилла (1715−1760). Кроме развитого ремесленного производства, торговли и сельского хозяйства, здесь было всё, что считалось атрибутом тогдашней цивилизации: типографии, библиотеки, театр с оркестром и балет, всевозможные учреждения образования, включая знаменитую гимназию.

При Иерониме Радзивилле Слуцк и княжество достигли вершины своего развития. Со смертью бездетного князя Случчина была присоединена к владениям несвижских Радзивиллов. Это и стало началом ухода в прошлое эпохи известности и процветания Слуцкого края.