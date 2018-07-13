Не кормите троллей 4 Константин Боровой

13.07.2018, 12:27

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Блокируйте его и сообщите об этом друзьям.

Меня попросили написать эту инструкцию на основании материалов, которые, созданная мной группа, получила в процессе изучения пропагандистских кампаний в России.

Сотрудника «фабрики троллей» для простоты будем называть просто троллем.

1. РАБОТА. Тролль выполняет оплачиваемую работу, отчитываясь за полученные результаты и объекты деятельности. Следов этой деятельности на одном экаунте, обычно, несколько. Это различные комментарии под разными постами и лайки и дислайки, сделанные с одного экаунта тролля. Следов деятельности тролля, в отличие от обычного пользователя, несколько или даже много.

2. ГРУППА. Тролли обычно работают группами и каждый тролль чаще всего работает с нескольких экаунтов. Группа или различные экаунты одного тролля диагностируются работой «поддержки». Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и содержание группы троллей.

3. УСТАНОВКИ. Группа троллей и отдельные тролли работают под руководством координаторов. Получая задание на работу с определенным экаунтом, тролль получает также установки, позиции, которые необходимо продвигать. Общность установок также позволяют выявлять группу или различные экаунты одного тролля. (Содержание Установок – отдельная очень большая тема изучения пропагандистских кампаний и различных групп, реализующих общие и частные установки). Частные установки, в отличие от установок пропагандистских кампаний, могут быть также примитивными – мешать содержательной дискуссии, провоцировать конфликты, менять темы дискуссии или отвлекать от содержания поста, вокруг которого возникает обсуждение, оскорблять участников, забивать ленту малосодержательными репликами, картинками, видео.

4. ОДНОТИПНЫЕ ЭКАУНТЫ. Борьба западных социальных сетей с троллями, участвующими в пропагандистских кампаниях, заставило многие группы сокращать используемые ими экаунты. Достаточно часто одних и тех же троллей или группы троллей можно встретить на однотипных экаунтах, например, известных оппозиционеров. Особенно интересны для исследования экаунты, владельцы которых не чистят или временно не чистят ленты от троллей. Текстуальные совпадения комментариев или совпадение установок в комментариях однозначно выявляют троллей.

5. ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. Фабрик троллей в России несколько десятков. В продвинутых группах троллей используется для распознавания свой/чужой различные признаки оформления. Например, на аватаре используются цветы, различные типы животных, малоразличимые признаки. Также на экаунтах, являющихся объектами работы, размещаются специфические метки, позволяющие специализировать их для разного типа активности.

6. КОНКУРЕНЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ. Различные группы троллей довольно часто координируют свою деятельность в отработке однотипных или одинаковых установок. Было несколько случаев, когда эти группы вступали в конкурентные отношения, отрабатывая несовпадающие установки. Эта ситуация ясно отражает конкуренцию разных групп за ресурсы и финансирование.

7. ТОНКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Существует большое число тонких инструментов анализа и диагностики, которые требуют высокого профессионализма и специальных инструментов исследования, массовое использование которых невозможно.

8. ЧТО ДЕЛАТЬ? Многие владельцы экаунтов, особенно с большим числом подписчиков, никак не реагируют на деятельность троллей в лентах своих экаунтов, превращая свои площадки в инструмент распространения пропагандистских установок. Некоторые рассчитывают повысить свою популярность большим числом постов и ругани. В этом случае стоит подготовиться быть включённым в секретный список награжденных Путиным пропагандистов. Чистить свои ленты от грязи – ответственность владельца экаунта.

ОБНАРУЖИЛИ ТРОЛЛЯ – БЛОКИРУЙТЕ ЕГО И СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ОБЩИМ ДРУЗЬЯМ.

НЕ ВСТУПАЙТЕ С НИМИ В ДИСКУССИИ – НЕ КОРМИТЕ ТРОЛЛЕЙ.

Константин Боровой, «Эхо Москвы»