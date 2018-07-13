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Составлен рейтинг стран с самым дешевым загаром

  • 13.07.2018, 12:37
  • 1,386

Эксперты проанализировали 25 популярных туристических направлений.

Онлайн-сервис Compare the Market опубликовал результаты рейтинга The European Sunshine Index, который показывает, сколько стоит час солнца в разных городах Европы. Об этом сообщает Express.

Эксперты проанализировали 25 популярных туристических направлений и выяснили, где туристы могут получить больше солнца за меньшую сумму. Для этого они взяли среднюю цену перелета для семьи из четырех человек, цену за самый дешевый из доступных трехзвездочных отелей и среднее количество солнечных часов в сутки за последние 30 лет.

Оказалось, что в летние месяцы выгоднее всего загорать в Стамбуле, Турция, и на греческом острове Крит. Час солнца в Стамбуле стоит $14 в июне и $16 в августе, в то время как час солнца на Крите в июле обойдется путешественникам в $17.

Самый дешевый час солнца из всех проанализированных мест тоже пришелся на Крит — $9 в мае.


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