Журналист The Times нашел способ бесплатно путешествовать и ходить на концерты 1 13.07.2018, 13:14

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Схема была довольно незатейливой.

Газета The Times с позором уволила своего журналиста, ранее отмеченного всевозможными премиями. Сотрудник, писавший расследования о коррупции, так провинился, что его пришлось выводить из редакции с помощью охраны. А всё из-за того, что репортёр, пользуясь служебным положением, придумал очень хитрый способ бесплатно путешествовать, жить в гостиницах и посещать концерты, пишет medialeaks.ru.

Журналист Питер Ян работал в известной британской газете The Times и зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, награждённый различными премиями, в том числе премией Оруэлла. Согласно BuzzFeed, он проработал в издании минимум два года. Но недавно его уволили за серьёзный проступок.

Ян придумал хитрый план, как путешествовать и ходить на концерты, используя своё служебное положение. Журналист ездил на мероприятия и в различные туры, чтобы написать про них обзор. Казалось бы, нормальная практика для СМИ.

Но дело в том, что руководство репортёра было даже не в курсе, что на сайте The Times выходят какие-то обзоры на концерты от Яна.

Схема была незатейлива. Журналист отправлялся на какое-либо мероприятие или в тур за спонсорский счёт. Вернувшись, парень писал обзор и размещал на сайте The Times.

Однако Ян делал так, чтобы публикация была доступна только по ссылке, которую он и отправлял заказчику. В итоге все были довольны: спонсоры «получали» обзор в именитой газете, а репортёр — бесплатные развлечения.

Вскрылось всё случайно. По данным источников BuzzFeed, Ян в одном из настоящих обзоров на путешествия заменил имя редактора на своё, чтобы убедить спонсоров в своей авторитетности. По данным других собеседников, фальшивые обзоры заметил редактор отдела путешествий.

Журналиста уволили мгновенно и вывели из здания. В газете началось служебное расследование. Сам Ян теперь крайне раскаивается в своей афере.

Это худшая ошибка в моей жизни, и я действительно сожалею о том, что создал риск для репутации газеты. Это было идиотское решение, и я по праву потерял работу и не могу теперь позволить себе платить за квартиру. Я не знаю, что буду делать дальше со своей жизнью, но я получил по заслугам.

В The Times отказались комментировать это происшествие, однако один из сотрудников издания на правах анонимности рассказал, что все в газете только и говорят, что о поступке бывшего коллеги. Журналисты крайне раздосадованы скандалом.

Питер написал столько расследований о коррупции и преступлениях, поэтому то, что он сделал — просто ошеломляюще.

Журналисты Times считают, что это серьёзный удар по репутации газеты, а руководство издания связалось со всеми спонсорами, кому Ян платил обзоры, чтобы возместить ущерб.

Впрочем, в социальных сетях Питер прощается с коллегами весьма трогательно. В его профиле написано, что он теперь фрилансер.