Почему в Беларуси не становится меньше «тунеядцев» 5 13.07.2018, 13:48

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Реальная ситуация на рынке труда.

Борьба с тунеядцами пока не привела к уменьшению масштаба скрытой безработицы. Новые данные, который подготовил статистический комитет, свидетельствуют, что размер незарегистрированной безработицы не снижается, пишет tut.by со ссылкой на naviny.by.

Насколько в таком случае будут эффективны очередные меры по борьбе с тунеядцами, которые вступят в силу в 2019 году?

Кто в Беларуси не работает и почему

На этой неделе Министерство труда и соцзащиты сообщило, что на 1 июля на учете в службах занятости состояло 17,8 тыс. безработных, и за последний год их количество сократилось на 48%.

Однако данные о зарегистрированной безработице не учитывают количество тех безработных, которые не хотят идти в службы занятости и регистрироваться. Мизерный размер пособия по безработице (в среднем около 27 рублей, то есть менее 15% бюджета прожиточного минимума) приводит к тому, что большинство просто не хочет собирать ворох документов для получения этих копеек.

Примерное понимание реальных масштабов незарегистрированной (скрытой) безработицы дает обследование домашних хозяйств по вопросам занятости. Однако результаты этого обследования обнародуются лишь однажды — в годовом бюллетене «Трудовые ресурсы и занятость населения в Республике Беларусь».

Данные за 2017 год, опубликованные в последнем выпуске бюллетеня, свидетельствуют, что в стране 230,8 тыс. «лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней». С учетом того, что официально в стране трудоустроено 4,35 млн человек, выходит, что экономика не досчитывается около 5% работников, которые потенциально могли быть в ней заняты.

Кстати, помимо «лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней», в экономике по разным причинам не заняты еще более 1 млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте. В том числе 350,3 тыс. человек находятся в отпусках по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до трех лет. Около 405 тыс. получают образование.

Кроме этого, согласно оценкам статкомитета, в стране 91,6 тыс. лиц ведут домашнее хозяйство, 82,4 тыс. лиц работают за границей, 38,6 тыс. человек считают, что нет возможности найти работу, а 20,8 тыс. человек официальная статистика относит к лицам, «не имеющим необходимости или желания работать».

Учитывая старение населения, государство хотело бы, чтобы количество тех, кто не занят в экономике, сокращалось. Однако борьба с так называемым тунеядством в 2016—2017 годы («заставить всех работать») в действительности не привела к сокращению масштабов незарегистрированной безработицы.

Результаты обследования домашних хозяйство по вопросам занятости свидетельствуют, что в 2012—2017 годы количество «лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней», даже увеличилось (с 211,1 тыс. в 2012-м до 230,2 тыс. и 230,8 тыс. в 2016—2017 годы соответственно).

Почему масштабы скрытой безработицы не удается снизить?

В 2017—2018 годы в Беларуси наблюдается снижение количества безработных, находящихся на учете в службах занятости. Почему же на этом фоне не удается снизить количество незарегистрированных безработных, которых государство в последние годы пытается вовлечь в экономику?

«Снижение количества зарегистрированных безработных ожидаемо. Во-первых, экономика вышла из рецессии, рынок труда стал оживать и стало появляться больше вакансий, которые закрыли часть безработных. Во-вторых, отменен налог в отношении тунеядцев, и безработным сейчас нет смысла регистрироваться в службах занятости, чтобы его не платить», — отмечает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Что касается масштабов незарегистрированной безработицы, то ее размер пока не удается снизить, поскольку не решены структурные проблемы, считает экономист.

«Борьба с тунеядством была направлена на то, чтобы заставить людей работать. Но как можно заставить работать тех, чья квалификация не соответствует потребностям рынка труда? Нужно не заставлять людей работать, а адаптировать их к потребностям рынка труда. Это актуально, в частности, по отношению к лицам предпенсионного возраста», — полагает Александр Чубрик.

В экспертных кругах существует также гипотеза, что часть незарегистрированных безработных на самом деле трудоустроены, но только не в Беларуси, а за пределами страны.

К слову, за 2015−2017 годы (по данным обследования домашних хозяйств) количество граждан Беларуси, трудоустроенных за границей, существенно увеличилось (38,9 тыс. в 2015-м, 59,3 тыс. в 2016-м, 82,4 тыс. в 2017-м).

Эксперты предполагают, что эти цифры не полностью отражают реальную ситуацию, так как не все белорусские гастарбайтеры трудоустроены официально и готовы в этом признаться.

Заместитель заведующего кафедрой народонаселения экономического факультета Московского госуниверситета Ирина Ивахнюк презентовала в 2017 году в Минске доклад о евразийском рынке труда, в котором отмечалось, что численность белорусских работников, трудоустроенных в России, может достигать миллиона человек.

А в исследовании, подготовленном в этом году российским Институтом демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», говорится, что в 2017-м миграционный прирост населения России произошел в основном за счет прибывших в страну белорусов.

Ссылаясь на оперативные данные учета иностранных граждан, прибывающих в Россию, авторы исследования «Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года» отмечают, что в 2017 году по сравнению с 2016-м «миграционный прирост населения России увеличился в обмене с Беларусью в 4,5 раза».

«На мой взгляд, имеет место быть арифметический казус, и граждане Беларуси, которые считаются незарегистрированными безработными, во многих случаях полностью или частично работают в России», — полагает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Между тем, государство не теряет надежду официально трудоустроить ту часть населения, которая пока в экономике не занята. В этом году Минтруда намерено создать базу данных лиц, не занятых в экономике, и с 1 января 2019 года «тунеядцы» должны будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года газоснабжение и теплоснабжение.

Однако эксперты считают, что даже резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к так называемым тунеядцам не уменьшит масштабы скрытой (незарегистрированной) безработицы.

«Людей, которые хотят работать, но не могут найти достойную работу, нужно адаптировать к рынку труда путем переобучения и организации программ, которые гарантируют трудоустройство. Если вместо этого им повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги, мы увидим рост задолженности населения по оплате таких услуг, а не сокращение количества безработных», — прогнозирует Александр Чубрик.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в отношении лиц, не занятых в экономике, является неправильным решением, считают эксперты.

«В Конституции записано, что каждый гражданин имеет право на труд, а не обязанность. В стране нужно формировать условия для создания высокопроизводительных рабочих мест, а не заставлять людей выполнять работу, которую они делать не хотят», — резюмировал Георгий Гриц.