Финляндия ввела контроль на границе с Шенгеном 13.07.2018, 13:58

Решение принято из-за саммита в Хельсинки.

Финляндия в полдень 13 июля ввела временный на внутренних границах Шенгенской зоны из-за встречи президентов США и РФ в Хельсинки.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Мероприятия по обеспечению безопасности в связи с визитом в Финляндии Владимира Путина и Дональда Трампа осуществляются на пунктах пересечения границы Финляндии.

До вторника постоянный контроль будет осуществляться в портах Хельсинки и Турку и аэропортах Хельсинки-Вантаа и Турку.

В пограничной службе Финляндии утверждают, по причине дополнительных проверок не должно возникнуть больших очередей, однако на пункты пересечения границы стоит приезжать заранее.

Как сообщалось, на встрече президентов США и РФ в Хельсинки ограничат полеты воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов.