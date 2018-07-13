Министр спорта: Смотришь ЧМ — и думаешь: а почему белорусской сборной там нет? 22 13.07.2018, 14:03

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Сергей Ковальчук

Сергей Ковальчук задал риторический вопрос.

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в ходе внеочередной конференции Белорусского лыжного союза затронул тему проходящего в России футбольного чемпионата мира.

Смотришь чемпионат мира по футболу, который проходит в России, сидишь и думаешь: а почему наших футболистов там нет? На хорватов смотрим, за россиян болеем, за другие команды болеем. А у нас что, люди хуже? В Хорватии проживает 4 миллиона человек, а у нас почти 10. Так что, наша команда не могла бы представлять страну на чемпионате мира и достойно выступать? Могли бы, наверное. Но где-то недорабатываем.

Наши спортсмены в лыжах — то же самое. А вот фристайлисты на протяжении шести олимпийских циклов показывают такие хорошие результаты. В других видах спорта мы могли бы показывать такие же хорошие результаты, — приводит слова Ковальчука tut.by.