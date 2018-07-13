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Лукашенко уменьшил Минск ради табачной фабрики

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  • 13.07.2018, 14:19
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В Шабанах будет построена новая табачная фабрика.

Лукашенко своим указом уменьшил территорию столицы на 1,48 га. Часть Шабанов вывели из состава Минска.

Уменьшить столицу потребовалось для развития табачной отрасли. В Шабанах на базе «Интер Тобакко» будет построена табачная фабрика, которой будет заниматься бизнесмен Алексей Олексин, таким образом одна часть предприятия находилось бы в Минске, а вторая – в Минском районе.


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