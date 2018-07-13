Леонид Радзиховский: Путин может ликвидировать своих наемников 13.07.2018, 14:27

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Леонид Радзиховский

Насколько сегодня российские силовики преданы Кремлю?

Российские "частные военные компании" - "Патриот" и "Вагнер" - обратились к Путину то ли с просьбой, то ли с требованием предоставить им статус участника военных действий.

Что это – ультиматум Кремлю? Какой может быть реакция на подобный шаг? Намерено ли руководство России вывести ЧВК из "серой правовой зоны" и к каким последствиям это может привести?

И, наконец, насколько сегодня российские силовики преданы Кремлю?

На эти вопросы в блиц-интервью OBOZREVATEL ответил российский журналист Леонид Радзиховский.

- Можно ли рассматривать этот жест ультиматумом Путину? Если да, что за этим может последовать?

- Это глупости. Ультиматумы Путину в России не может ставить никто, и уж тем более какой-то там "Вагнер". Я думаю, это согласованное действие. Может быть, не с самим Путиным, но уж точно с какими-то чиновниками из его окружения.

Они существуют в серой правовой зоне. Ничего не стоит ликвидировать всю эту лавочку, а их объявить наемниками и посадить в тюрьму. Насколько я понимаю, это было бы юридически вполне в духе закона, потому что в России наемничество запрещено.

Поэтому, уж кому-кому, а им ставить какие бы то ни было ультиматумы – это просто смешно.

Поэтому, одно из двух. Наиболее вероятный вариант - этот вопрос уже согласован на уровне Путина, и после этого обращения последует какая-то законодательная или административная инициатива. Я не знаю, на каком уровне регулируется вопрос об этих компаниях.

Вариант номер два. Если обращение с Путиным не согласовано, то оно согласовано с кем-то из чиновников администрации. Тогда это предложение положат на стол Путину, и он будет решать. Если он решит позитивно, то вступает в дело вариант номер один.

Если же Путин не согласится, то, я думаю, во-первых, никакого ответа не будет. А во-вторых, для этого самого "Вагнера" могут быть неприятные последствия. Вряд ли их посадят – это все-таки невероятное событие. Но закрыть эту организацию, безусловно, можно. Тут никаких проблем нет.

Это если говорить административно и юридически.

Если говорить политически, я не думаю, что сейчас Путину выгодно ликвидировать "Вагнера" и компанию. Потому что Россия явно хочет значительно сократить участие регулярных войск в Сирии. Ну а на кого тогда переложить всю эту "радость"? В еще большей степени переложить на этих "Вагнеров".

Если их ликвидировать, то надо наращивать участие регулярных войск или уж, по крайней мере, никак не сокращать. А это явно не входит в интересы Москвы.

В значительной степени это будет зависеть от результатов переговоров с Трампом. Если никаких результатов не будет – один вариант. Если будет достигнуто какое-то решение, то будем смотреть, какое. Насколько будет согласовано участие России в Сирии.

- Если будет принято решение, которого требуют ЧВК, они де-факто выходят из "серой правовой зоны", о которой вы сказали. То есть по статусу они сравняются с регулярными российскими войсками. Нужны ли такие войска Кремлю?

- Ну, конечно, нужны, потому что у России теоретически есть три варианта по Сирии. Первый – уйти полностью. Вывести регулярную армию и "Вагнеров", или ликвидировать их вообще как организацию. Я думаю, что Россия на это не пойдет, даже если представить себе, что были бы какие-то договоренности с американцами. Путин не пойдет на то, чтобы полностью убраться из Сирии.

Потому что это означает, что очень скоро или режим Асада падет благодаря действиям саудовских наемников, или туда в большом объеме придут иранцы, и Сирия станет окончательно иранским государством, иранской марионеткой. По-моему, для Путина этот вариант исключен. Зачем он тогда вообще туда влезал?

Вариант номер два – уменьшить присутствие регулярных войск. Это то, что Путин вроде бы говорит и делает. Но тогда надо усиливать "Вагнер".

Вариант номер три – ничего не менять. Оставить в тех же пропорциях войска и "Вагнеров". Это тоже возможный вариант, но, судя по тому, что Путин будет говорить с Трампом, говорить в том числе о Сирии, а Сирия у него – одна из козырных карт, то что-то он будет пытаться там делать.

Но усиливать там присутствие регулярных войск – это очень непопулярно в России. Это самое непопулярное, что он может сделать.

Конечно, никакого восстания по этому поводу не будет, но это максимально непопулярное в России действие.

- Как вы оцениваете сегодняшнюю степень преданности российских силовиков Кремлю?

- Стопроцентно выполнять приказы. Что они еще могут? Как они могут не подчиняться? Если военные не подчиняются приказам, это военный мятеж. А военного мятежа в России, как вы знаете, нет и, насколько я понимаю, не предвидится.

Во всяком случае, никаких признаков, даже малейших, косвенных, говорящих о том, что армия, или ФСБ, или МВД, или любая другая вооруженная организация готова поднять оружие против Путина – абсолютно не существует.

Следовательно, все военные на территории России, будь то военные минобороны, ФСБ, МВД, МЧС и других военизированных организаций – все они беспрекословно подчиняются приказам Путина.

Что они при этом думают? Любят ли они Путина, обожают, проклинают, ненавидят, никак к нему не относятся – это вообще не имеет никакого значения. Это имеет столько же значения, как и то, как автомобиль относится к своему владельцу. Включил газ – и поехал.