Германия назвала Греции условие выплаты последнего транша помощи 2 13.07.2018, 14:38

Транш в 15 миллиардов евро временно заблокирован.

Германия в четверг, 12 июля, на заседании Еврогруппы - совета министров финансов 19 стран еврозоны - заблокировала выплату последнего транша помощи Греции в размере 15 млрд евро. Причиной послужило решение Афин без согласия кредиторов продлить режим налоговых послаблений на пяти греческих островах: Лесбосе, Хиосе, Самосе, Леросе и Косе. Об этом сообщила на своем сайте греческая ежедневная газета Ekathimerini.

По итогам заседания министр финансов Португалии Мариу Сентену, занимающий пост главы Еврогруппы, пояснил журналистам: "Разрешение на выплату последнего транша в размере 15 млрд было ратифицировано 18 странами".

"Окончательное решение по поводу формального завершения рассмотрения предпосылок и одобрения выплат может быть принято после выполнения всех национальных процедур. Ожидаю, что это произойдет в начале августа", - подчеркнул Сентену.

Как уточняет агентство dpa, Афины обещали повысить НДС на островах до стандартного уровня в 24 процента. Позднее они, однако, пересмотрели это решение, оставив ставку на уровне в 17 процентов минимум до конца 2018 года. В качестве причины Греция назвала повышенную нагрузку на эти острова из-за прибывающих в регион беженцев. Как отмечают греческие власти, по этой причине в местном бюджете образовался дефицит в 28 млн евро, который надеялись восполнить за счет пониженной налоговой ставки.

Средства на создание резервного запаса

По данным Ekathimerini, министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос

на заседании Еврогруппы пообещал, что с января 2019 года НДС будет увеличен.

Теперь перед перечислением транша комитет бундестага по бюджетным вопросам должен будет снова дать зеленый свет этому кредиту, несмотря на то, что в июне германский парламент уже одобрил выделение последнего транша финансовой помощи Афинам в рамках Европейского стабилизационного механизма (EMS).

После завершения Берлином процедуры ратификации средства будут перечислены. Ожидается, что сделать это удастся до 20 августа, когда программа поддержки завершится. Значительная часть выделяемой суммы должна была пойти на создание Грецией резервного финансового запаса.