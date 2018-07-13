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Инфографика: Как «низкая» коммуналка приводит белорусов к бедности

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  • 13.07.2018, 15:07
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Любопытный парадокс «белорусский модели».

Любопытную статистику опубликовали специалисты «Белэнерго», которые сравнили цену на электроэнергию в Беларуси и других странах, пишет «Солидарность».

В инфографике приводятся расценки, по которым за электроэнергию платят простые граждане каждой страны, а также ее промышленные предприятия.

Практически во всех европейских странах наблюдается такая картина: крупные промышленные предприятия за электроэнергию платят меньше, поскольку закупают ее в больших объемах. А вот население, напротив, за электричество платит минимум в 1,5-2 раза больше.

Такая схема позволяет экономике развиваться, а бизнесу – платить своим работникам более высокие зарплаты.

В Беларуси же работает противоположная «социальная» модель, при которой промышленность берет всю нагрузку на себя, обеспечивая населению более низкие тарифы. В результате предприятия становятся неконкурентоспособными на мировом рынке, а белорусы – получают невысокие зарплаты, которых едва хватает на оплату жировок.


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