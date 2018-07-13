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Путин назначил нового «куратора» Приднестровья вместо Рогозина

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  • 13.07.2018, 15:17
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Дмитрий Козак
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Источники в Кремле подтвердили кадровые перестановки.

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Козака своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Козак станет новым куратором в вопросах непризнанного Приднестровья.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"За Козаком в правительстве закреплены энергетика и промышленность. Но Молдова и Приднестровье - это еще и сельское хозяйство, и гуманитарные вопросы, и оборонка - на Днестре стоят российские миротворцы, там склады боеприпасов и контингент военных для их охраны. Как спецпредставитель он сможет влезать и в эти сферы ", - рассказал источник.

По его словам, в ближайшее время состоится встреча Козака и Рогозина, на которой последний передаст дела в отношении Молдовы.

Предыдущим спецпредставителем президента по Приднестровью был Дмитрий Рогозин, который в мае возглавил "Роскосмос". Вице-премьер нередко высмеивал молдавских политиков в своем Twitter, а в 2014 году, когда Румыния впервые запретила пролет самолета с ним на борту через свое воздушное пространство, пригрозил, что в следующий раз прилетит на бомбардировщике. Кончилось все в августе 2017 тем, что власти Молдовы объявили Рогозина персоной нон грата, что закрыло для него дорогу и в молдавскую столицу, и в Тирасполь, куда он мог попасть только через кишиневский аэропорт.

В 2003 году Козак по поручению Путина готовил план урегулирования приднестровского конфликта. Казак, который работал заместителем главы администрации президента, поработал над документом, который до сих пор называют его именем - "меморандум Козака".

План, который предусматривал возвращение Приднестровья в состав Молдавии на правах субъекта федерации, до ноября 2003 года был согласован и парафирован и президентом Молдовы Владимиром Ворониным, и приднестровским лидером Игорем Смирновым. Причем в последней Москва осуществляла беспрецедентное давление: он утверждал своей подписью каждую страницу документа прямо в кремлевском кабинете Козака, говорится в материале.

Впоследствии Воронин позвонил Путину и отказался подписать документ. Казак, оставляя Кишинев, обвинил Воронина в "дефиците политического мужества".

Один из знакомых вице-премьера, комментируя его назначение спецпредставителем по Молдавии, сказал: "Нам не смешно совсем".

Советник нынешнего президента Молдовы Игоря Додона Василий Шова, курирующий приднестровский направление, ждет от назначения Козака "позитива". "Лучше иметь партнера, который глубоко знает проблемы. Это обнадеживает и настраивает на серьезный подход по поводу того, что делать дальше", - сказал Шова.


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