США: В Беларуси наихудшая ситуация с принудительным трудом 2 13.07.2018, 15:32

Беларусь оказалась в компании таких стран, как КНДР, Россия и Туркменистан.

Беларусь попала в одну группу с КНДР, Россией и Туркменистаном в составленном внешнеполитическим ведомством США рейтинге государств в соответствии с их политикой относительно контрабанды людей и принудительного труда.

Нашей стране вменяют прежде всего принуждение собственных граждан к работе, в том числе государственных служащих, студентов, безработных и, иногда, критиков правительства, сообщает «Белсат».

Рейтинг составляется Государственным департаментом США на основании информации, которая была получена от своих дипломатов, других государственных учреждений, международных и неправительственных организаций, на основе анализа статей в прессе и академических исследований.

Рейтинг состоит из четырех списков стран. Список номер 1 – это страны, в которых ситуация с контрабандой людей и принудительным трудом лучшая, а государственные органы принимают все возможные меры для минимизации этих явлений. Далее – от лучшего к худшему – идут списки 2 (проблемные страны), 2WL (проблемные страны с возможностью ухудшения ситуации) и 3 (наихудшая ситуация).

Сейчас наша страна находится в списке 3. Кроме Беларуси, КНДР, России и Туркменистана в этой категории также находятся Сирия, Венесуэла, Иран, Китай

В чем проблема в Беларуси?

До 2015 года наша страна была в списке номер 2WL, однако в 2015 году опуститься на нижнюю ступень рейтинга нам «помог» декрет Александра Лукашенко о налоге для неработающих». С того времени, считает Государственный департамент, ситуация не улучшилась.

Беларуси в докладе предлагают отменить принуждение собственных граждан к работе, в том числе перестать использовать принудительный труд как наказание политического активизма. Официальный Минск призывают гораздо сильнее преследовать за преступления в сфере принуждения людей к труду и контрабанды людей, расширить статью за использование детей в проституции, направить больше ресурсов на помощь жертвам таких преступлений.

«Статья 181 Уголовного кодекса («Использование рабской работы») не соответствует международному законодательству в том, что требует демонстрации принуждения или обмана для доказательства преступления в сфере сексуальной эксплуатации детей, и поэтому не криминализирует все формы сексуальной эксплуатации детей», – отмечается в докладе.

Беларусь является как источником, так и транзитной точкой трафика людей, которые используются как рабы, в том числе в сфере проституции. Белорусы и белоруски попадают в рабство в России, Польше, Турции, некоторых других странах Евразии и Ближнего Востока. В то же время через территорию Беларуси едут в другие страны, а также на территории Беларуси вынуждены работать в качестве проституток женщины из Беларуси, России, Украины, Молдовы.

Государство как главный эксплуататоров рабов

В 2015 году Комитет по правам человека ООН отметил, что белорусские власти сами нарушают права работающих, что доходит даже до того, что государство организует принудительные работы для своих граждан.

В частности в докладе Государственного департамента отмечается, что хотя президентский декрет о «тунеядцах» был отменен в 2018, одновременно был введен новый декрет, согласно которому безработные все равно будут принуждаться к работе. Декрет вступит в силу в 2019 году.

Также обращается внимание на принуждение к работе людей, которые содержатся в лечебно-трудовых профилакториях сроком до 18 месяцев – те, кто там отказывается работать, могут помещаться под арест на срок до 10 суток. Количество человек в ЛТП оценивается в 6700 человек.

Белорусские военные «помогают народному хозяйству»

Фото Минобороны Беларуси

Отдельно государство принуждает к бесплатной работе совершенно здоровых и ни в чем неповинных людей – через субботники, принуждения к бесплатной работе на колхозных полях студентов и учащихся школ, солдат срочной службы.