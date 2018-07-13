Как шестилетний мальчик из США открыл свой бизнес 1 13.07.2018, 15:54

Гордый отец рассказал, что начало бизнесу сына было положено случайно.

Пользователь Imgur из США рассказал историю, как его шестилетний сын в попытке купить велосипед продал свои игрушки на гаражной распродаже, а затем и вовсе открыл своё мини-дело. И пока одни умиляются находчивости пацана и предрекают миру новую акулу бизнеса, другие возмущены его ценовой политикой. Но родители счастливы — ведь ребёнок даже начал копить на колледж, пишет medialeaks.ru.

Американец с ником FiveOverFive похвастался перед пользователями Imgur историей о том, как его шестилетний сын Эммет открыл своё дело. Гордый отец рассказал, что начало бизнесу сына было положено случайно — во время гаражной распродажи, которая проходила в квартале семьи несколько месяцев назад.

Тогда родители предложили Эммету продать свои игрушки, чтобы он мог самостоятельно заработать себе на велосипед, который уже давно просил у родителей. Мальчик согласился и, добавив к игрушкам хот-доги и лимонад, заработал за тот день 70 долларов — как раз достаточно для покупки велосипеда.

Только вот железного коня на честно заработанные Эммет себе приобретать не стал, а вместо него попросил родителей купить ему автомат по приготовлению сноу-конов — популярного в США мороженого, состоящего из рожка, ледяной крошки и сиропа.

Родители согласились при условии, что на летних каникулах Эммет каждую субботу будет по часу заниматься продажей лакомства. Специального разрешения от чиновников в их городке не потребовалось, и уже в следующие выходные Эммет сидел на стульчике у дома с машиной, заполненной льдом, с тремя бутылками сиропа разного вкуса и рекламной доской. В тот день он заработал 12 долларов.

Через пару недель Эммет выручил достаточно для покупки десяти новых бутылок сиропа с разными вкусами. Для их размещения родителям уже пришлось поставить столик.

FiveOverFive рассказал пользователям Imgur, что, несмотря на возраст, Эммет почти не капризничает и стойко отрабатывает свою смену. Через два месяца он начал получать уже порядка 25 баксов за смену (около полутора тысяч рублей).

Находчивые родители и тут нашли чему научить ребёнка: он отдаёт им пять долларов за покупку автомата по приготовлению мороженого и десять процентов с выручки как налоги. И хотя остальными деньгами ему разрешили распоряжаться, как он того захочет, дальновидный пацан захотел копить на колледж. Но и в дело тоже вложился: сейчас у него уже 21 бутылка с сиропом разного вкуса.