закрыть
13 июля 2018, пятница, 20:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Стало известно имя задержанного за взятку гендиректора госхолдинга

14
  • 13.07.2018, 16:14
  • 5,062
Владимир Лапицкий
Фото: gov.cap.ru

Руководитель «Миноблмясомолпрома» получил взятку в 85 тысяч евро.

Три не связанные друг с другом источника рассказали tut.by. что это руководитель коммунального унитарного предприятия «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Владимир Лапицкий.

В Следственном комитете отказались подтвердить задержание Лапицкого и комментировать информацию о задержании гендиректора крупного государственного холдинга.

— Мы не будем называть отрасль и установочные данные фигурантов по этому делу, — сказала порталу официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В «Миноблмясомолпроме» тоже отказались от комментариев.

Знакомый Лапицкого подтвердил задержание, но, комментируя то, в чем топ-менеджера подозревают, отметил, что «это история не про него».

— Он стал пешкой в другой игре. Съездите в Борисов и пусть вам люди про него расскажут. Это будет объективно, — добавил он.

Владимир Лапицкий стал гендиректором «Миноблмясомолпрома» в марте 2017 года. А до этого более 20 лет отработал на борисовском молочном заводе.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко