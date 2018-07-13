Стало известно имя задержанного за взятку гендиректора госхолдинга 14 13.07.2018, 16:14

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Владимир Лапицкий

Фото: gov.cap.ru

Руководитель «Миноблмясомолпрома» получил взятку в 85 тысяч евро.

Три не связанные друг с другом источника рассказали tut.by. что это руководитель коммунального унитарного предприятия «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Владимир Лапицкий.

В Следственном комитете отказались подтвердить задержание Лапицкого и комментировать информацию о задержании гендиректора крупного государственного холдинга.

— Мы не будем называть отрасль и установочные данные фигурантов по этому делу, — сказала порталу официальный представитель СК Юлия Гончарова.

В «Миноблмясомолпроме» тоже отказались от комментариев.

Знакомый Лапицкого подтвердил задержание, но, комментируя то, в чем топ-менеджера подозревают, отметил, что «это история не про него».

— Он стал пешкой в другой игре. Съездите в Борисов и пусть вам люди про него расскажут. Это будет объективно, — добавил он.

Владимир Лапицкий стал гендиректором «Миноблмясомолпрома» в марте 2017 года. А до этого более 20 лет отработал на борисовском молочном заводе.