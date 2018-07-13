Фотофакт: Спутниковые снимки подтвердили исчезновение растительности в Крыму 10 13.07.2018, 16:19

5,426

Исчезновение происходит из-за небрежного отношения оккупационных властей РФ.

Спутниковые снимки подтвердили, что за последние два года произошло значительное уменьшение растительности на временно оккупированном полуострове Крым, пишет "Новое время".

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Дистанционное зондирование установило, что в течение двух лет нормализованный относительный индекс растительности NDVI в некоторых районах Крыма снизился до самой низкой отметки 0,3.

"В июне 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 снижение значения общего индекса NDVI по территории АР Крым составило - 23%", - отметили в министерстве.

В МинВОТ объяснили, что уменьшение растительности в Крыму из-за небрежного отношения оккупационных властей РФ может прогрессировать в массовое вымирание растительного и животного мира, эрозию почвы, разрушения заповедных ландшафтов, невозможность ведения традиционного сельского хозяйства, пожары в экосистемах и экологическую катастрофу.