Адвокат: Сенцова могут освободить уже в ближайшее время 13.07.2018, 16:48

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Олег Сенцов

В этой ситуации все зависит от мнения Путина.

Украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в колонии российского города Лабытнанги, могут помиловать в ближайшее время. Такое мнение выразил его адвокат Дмитрий Динзе в комментарии "ВВС Україна", пишет "Гордон".

Отвечая на вопрос, сможет ли президент РФ Владимир Путин помиловать Сенцова в связи с просьбой матери политзаключенного, Динзе ответил: "Могут, конечно".

Адвокат подчеркнул, что в этой ситуации все зависит от мнения Путина.

"Если [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и за неделю все решить", – добавил он. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года.