«Славянский позор» 16 Дмитрий Растаев

13.07.2018, 16:59

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Фото: tut.by

«Славянский базар» давно превратился в эдакий бенефис Лукашенко.

— Иногда у меня возникает чувство, что понятие «духовный Чернобыль» — это не метафора белорусской реальности, а сама реальность и есть, — пишет Дмитрий Растаев у себя в Facebook. — И каждый, кто здесь оказывается, попадает под воздействие её губительной радиации. Если не предпринимает защитных мер. А звёздные гости «Славянского базара» их явно не предпринимают.

Ладно, россияне — все эти Басковы и К°. Им не привыкать облизывать власть. Путина уже всего облизали, от лысины до подошв — так почему бы раз в год не лизнуть и Лукашенко: он ведь дядька щедрый, может, и медальку какую даст.

Но от Кустурицы я такого не ожидал. «Мой друг Лукашенко… Самый лучший президент в мире…» Чем ещё объяснить это несварение мозгов, если не пагубным воздействием радиации?

А вообще «Славянский базар» давно превратился в эдакий бенефис Лукашенко. Где ещё, в каких цивилизованных странах (Северная Корея и Туркменистан не в счёт) фестивали открываются фонтанами славословий в адрес действующей власти?

Если бы Кустурица что-нибудь подобное отмочил на Вудстоке или в Каннах, его бы подняли на смех и освистали. А Беларусь — ничего, всё проглотит и не поморщится. Эти деятели, похоже, и не думают о том, чтобы вести себя в Беларуси как в цивилизованной стране.

Короче, пора переименовать «Славянский базар» в «Славянский лизал». Ну или в «Славянский позор». Что, в общем, одно и то же.

Дмитрий Растаев, «Фейсбук»