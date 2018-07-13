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Дипломат из Боснии заменит Райли на посту временного поверенного в делах США в Беларуси

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  • 13.07.2018, 17:32

Дипломат закончил свою миссию в нашей стране.

На этой неделе завершает свою работу в Минске временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Роберт Райли. Он был назначен в Минск два года назад, сообщает «Радыё Свабода».

При Роберте Райли посольство США сумело возобновить выдачу американских виз в Минске в полном объеме, несмотря на ограничения для штата дипломатов США в Беларуси, введенные официальным Минском в 2008 году.

Также активизировались контакты на официальном уровне, в том числе между Следственным комитетом и ФБР, стало намного больше культурных проектов.

Сейчас миссия Роберта Райли закончена, Госдепартамент США направил его в Барселону.

Как сообщили в посольстве США в Минске, новым поверенным в делах станет Дженнифер Мур (Jennifer A. Moore).

Дженнифер Мур - кадровый дипломат. Известно, что в 2016 году она работала вторым секретарем посольства США в Боснии и Герцеговине. Однако официальная биография и фото Дженнифер Мур пока недоступны.


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