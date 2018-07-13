Кто такой бизнесмен Олексин, ради которого Лукашенко изменил границы Минска? 4 13.07.2018, 17:26

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Теперь из состава столицы исключено 1,48 гектара в промзоне Шабаны.

На национальном правовом портале опубликовали указ Лукашенко № 274 «Об изменении границ административно-территориальных единиц». Этим документом утверждено изменение границ Минска для развития табачного производства Олексина, пишет tut.by.

Указом предусмотрено, что из состава столицы и Заводского района исключается 1,48 гектара в промзоне Шабаны. Земля передается Минскому району.

Как cообщалось ранее, это связано с реализацией инвестиционного проекта по развитию табачной отрасли, которым занимается подконтрольная крупному бизнесмену Алексею Олексину компания. Предполагаемый объем инвестиций составит около 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.

За изменение границ Минска еще в мае проголосовал горсовет. «Депутат» Павел Бочарников объяснял, что это было правильное решение, ведь расширяется производство, которое стоит на границе города и района. При этом основная его часть — именно в районе.

— А вы представляете, что такое, когда одна часть предприятия в районе, а другая — в городе? Куда налоги платить? Как учет вести? Получается куча неразберихи, — говорил он.

Это видно и на карте, которая прилагается к указу Лукашенко.

Как видим, действительно, производство находится в Минском районе. Правда, эта территория полностью окружена границами города, будто остров.

Кто такой Алексей Олексин?

Интересы Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. А в конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Недавно же «Энерго оил» стало вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси имел право ввозить в страну сигареты.

Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.