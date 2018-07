Тimes назвало 100 лучших фильмов в истории кино 5 13.07.2018, 17:37

Начало XXI века в рейтинге представляют всего четыре фильма.

Авторитетное британское издание Тimes составило список лучших фильмов за всю историю кинематографа. В основном это ленты английского и американского производства. Отметим, что начало XXI века в рейтинге представляют всего четыре фильма. А самая старая лента датирована 1922 годом, пишет segodnya.ua.

Так, на первом месте оказался культовый фильм Майкла Кертиса "Касабланка" (Casablanca, 1942) с Ингрид Бергман и Хамфри Богартом в главных ролях. Вторую строчку занимает фильм "Нефть" Пола Томаса Андерсона (There Will Be Blood, 2007). Третьей стала добрая сказка Стивена Спилберга "Инопланетянин" (ET: The Extra Terrestrial, 1982).

Дальше места распределились следующим образом:

• "Китайский квартал" (Chinatown, 1974)

• "Сияние" (The Shining, 1980)

• "Головокружение" (Vertigo, 1958)

• "Кес" (Kes, 1969)

• "Сансет бульвар" (Sunset Blvd., 1950)

• "Вечное сияние чистого разума" (Eternal Sunshine of the spotless Mind, 2004)

• "Крестный отец" (The Godfather, 1972)

• "Звуки музыки" (The Sound of Music, 1965)

• "Чужой" (Alien, 1979)

• "2001: Космическая одиссея" (2001: A Space Odissey, 1968)

• "Книга джунглей" (The Jungle Book, 1967)

• "Апокалипсис сегодня" (Apocalypse Now, 1979)

• "Метрополис" (Metropolis, 1927)

• "Энни Холл" (Annie Hall, 1977)

• "А теперь не смотри" (Don’t Look Now, 1973)

• "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973)

• "Волшебник страны Оз" (The Wizard of Oz, 1939)

• "Бонни и Клайд" (Bonnie and Clyde, 1967)

• "Клуб "Завтрак" (The Breakfast Club, 1985)

• "В джазе только девушки" (Some Like it Hot, 1959)

Филадельфийская история" (The Philadelphia Story, 1940)

"Пикник у Висячей скалы" (Picnic at Hanging Rock, 1975)

"Славные парни" (Goodfellas, 1990)

"Заводной апельсин" (A Clockwork Orange, 1971)

"Унесенные ветром" (Gone With the Wind, 1939)

• Утиный суп" (Duck Soup, 1933)

• "Бунтарь без причины" (Rebel without a Cause, 1955)

• "Его девушка пятница" (His Girl Friday, 1940)

• "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар" (The Empire Strikes Back, 1980)

• "Полет над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975)

• "Человек, который застрелил Либерти Вэлэнса" (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962)

• "Уитнейл и я" (Witnail and I, 1987)

• "Челюсти" (Jaws, 1975)

• "Хорошая работа" (Beau Travail, 1999)

• "Окно во двор" (Rear Window, 1954)

• "Выпускник" (The Graduate, 1967)

• "Жизнь Брайана по Монти Пайтон" (The Life of Brian, 1979)

• "Звезда родилась" (A Star is Born, 1954)

• "Синий бархат" (Blue Velvet, 1986)

• "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgment Day, 1991)

• "Трамвай "Желание" (A Streetcar Named Desire, 1951)

• "Жизнь и смерть полковника Блимпа" (The Life and Death of Colonel Blimp, 1943)

• "Все о Еве" (All About Eve, 1960)

• "Фарго" (Fargo, 1996)

• "Холокост" (Shoah, 1985)

• "Высшее общество" (High Society, 1956)

• "Бегущий по лезвию бритвы" (Blade Runner, 1982)

• "Кабаре" (Cabaret, 1972)

• "Сладкая жизнь" (La dolce vita, 1960)

• "Милдред Пирс" (Mildred Pierce, 1945)

• "Секреты Лос-Анджелеса" (L.A. Confidential, 1977)

• "Матрица" (The Matrix, 1999)

• Whisky Galore! (1949)

• "Бешенный бык" (Raging Bull, 1980)

• "Доктор Живаго" (Dr Zhivago, 1965)

• "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994)

• "Жестокая игра" (The Crying Game, 1992)

• "Расемон" (Rashomon, 1950)

• "Таксист" (Taxi Driver, 1976)

• "В порту" (On the Waterfront, 1954)

• "Делай как надо" (Do the Right Thing, 1989)

• "Тонкая голубая линия" (The Thin Blue Line, 1988)

• "История игрушек" (Toy Story, 1995)

• "Пианино" (The Piano, 1993)

• Мальтийский сокол" (The Maltese Falcon, 1941)

• "Скрытое" (Hidden, 2005)

• "Разговор" (The Conversation, 1974)

• "Это Spinal Tap" (This Is Spinal Tap, 1984)

• "Дни жатвы" (Days of Heaven, 1978)

• "Большие надежды" (Great Expectations, 1946)

• "Ребенок Розмари" (Rosemary’s Baby, 1968)

• "Хороший, плохой, злой" (The Good, the Bad and the Ugly, 1966)

• "Сверкающие седла" (Blazing Saddles, 1974)

• The Apu Trilogy (1956-1959)

• "Леди Ева" (The Lady Eve, 1941)

• "Освобождение" (Deliverance, 1972)

• "Токийская повесть" (Tokyo Story, 1953)

• "К северу через северо-запад" (North by Northwest, 1959)

• "Чункингский экспресс" (Chungking Express, 1994)

• "Спартак" (Spartacus, 1960)

• "Торжество" (Festen, 1999)

• "Собачий полдень" (Dog Day Afternoon, 1975)

• "Носферату, симфония ужаса" (Nosferatu, 1922)

• "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1991)

• "Земляничная поляна" (Wild Strawberries, 1957)

• "Печать зла" (Touch of Evil, 1958)

• "Короткие истории" (Short Cuts, 1993)

• "На последнем дыхании" (A bout de souffle, 1960)

• "Хладнокровный Люк" (Cool Hand Luke, 1967)

• "Вздымающийся ад" (The Towering Inferno, 1974)

• "Гранд Отель" (Grand Hotel, 1932)

• "Трудности перевода" (Lost in Translation, 2003)

• "На гребне волны" (Point Break, 1991)

• "Моя прекрасная леди" (My Fair Lady, 1964)

• "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast, 1946)

• "Парк юрского периода" (Jurassic Park, 1993)