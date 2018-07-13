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Синоптики: На выходных будет тепло, но с дождями

  • 13.07.2018, 18:09

Июль подтверждает репутацию самого дождливого месяца в году.

В предстоящие выходные дни в Беларуси ожидается дождливая погода, но будет тепло. Об этом tut.by сообщил Белгидромет Минприроды.

Погодные условия в Беларуси в выходные будут определять активные атмосферные фронты.

В субботу, 14 июля, на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах пройдут сильные ливни. Температура воздуха минимальная ночью составит +11…17°С, максимальная температура днем +21…26°С.

15 июля, в воскресенье, на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +12…17°С, максимальная температура днем +20…27°С.

В понедельник, 16 июля, сохранится неустойчивая погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди кратковременного характера. В отдельных районах страны прогремят грозы. Днем местами ожидаются сильные дожди, возможен град, при грозах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +13…18°С, максимальная днем +22…28°С.


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