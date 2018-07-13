Трамп рассказал, что обсудит с правителем России в Хельсинки 13.07.2018, 18:39

1,367

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Встреча состоится уже 16 июля.

Президент США Дональд Трамп обсудит в Хельсинки с Путиным вопрос Украины, Сирию, Ближний Восток в целом, а также вопрос нераспространения ядерного оружия.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на СBS, об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне.

Также Трамп пообещал поднять вопрос российского вмешательства на выборах в 2016 году, хотя и выразил сомнение в том, что Путин сделает какие-либо признания на этот счет.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.