Трамп рассказал, что обсудит с правителем России в Хельсинки
- 13.07.2018, 18:39
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Встреча состоится уже 16 июля.
Президент США Дональд Трамп обсудит в Хельсинки с Путиным вопрос Украины, Сирию, Ближний Восток в целом, а также вопрос нераспространения ядерного оружия.
Как сообщает «Новое время» со ссылкой на СBS, об этом президент заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне.
Также Трамп пообещал поднять вопрос российского вмешательства на выборах в 2016 году, хотя и выразил сомнение в том, что Путин сделает какие-либо признания на этот счет.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.