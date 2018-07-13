Беспредельный цинизм 4 13.07.2018, 19:00

2,028

Андрей Пудов

Власти все время хотят заставить публику верить им на слово, а верить им нельзя, они врут.

Заявление

Замминистра труда РФ Андрей Пудов сообщил, что увеличение пенсий на одну тысячу рублей в год (на 7%) ежегодно с 2019 года предусмотрено только в случае повышения пенсионного возраста для женщин на восемь лет с 55 до 63 лет и для мужчин на пять лет с 60 до 65, пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на Telegram-канал.

«Те параметры увеличения пенсий, которые мы озвучили, (. . .) сформированы на основании тех подходов, которые есть прямо сейчас в законопроекте».

Факт

Они все время хотят заставить публику верить им на слово. А верить им нельзя. Они врут.

Сколько получит бюджет за отказ платить пенсии новым пенсионерам в 2019? И в последующие годы?

Сколько потребуется на индексацию пенсий в 2019? И в последующие годы?

Как соотносятся между собой эти цифры?

Расчетов нет ни в материалах к законопроекту, ни в «Основных направлениях бюджетной политики» на будущую трехлетку. Нигде вообще.

Правительство, расчеты на стол!

Для предметного разговора редакция недавно грубо прикинула цифры и получилось вот что.

Замена выплаты пенсий по старости 2 млн пенсионерам в 2019 году на повышение пенсий неработающим пенсионерам на 1 тыс.руб. принесет бюджету (т. е. будет отнято у пенсионеров) минимум 100 млрд руб. Честно было бы увеличить пенсии в 2019 году не на 1000, а на 1200 руб.

Хотя еще честнее было бы повысить пенсии, отказавшись от повышения пенсионного возраста. Денег у правительства так много, что девать некуда. Оно их копит триллионами рублей...

Посмотрите в эти честные-пречестные глаза замминистра Андрея Пудова. Готовы вы верить ему на слово?