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Сезонные работы в Польше: сколько и на чем можно заработать?

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  • 13.07.2018, 19:08
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Ежегодно на сезонные работы в Польшу съезжаются сотни иностранцев.

Кто-то трудится во время летних студенческих каникул, кто-то берет специально отпуск на основной работе, а кто-то просто знает о том, что сезонная работа в Польше – это быстрые и неплохие деньги. Сколько и за какую работу платят поляки иностранцам?

Как сообщает intex-press.by, чтобы ответить на эти вопросы, Polsha24.com проанализировали основные сайты с объявлениями польских работодателей о поиске людей для выполнения тех или иных видов сезонных работ.

Сбор клубники

Один из самых популярных видов сезонных работ в Польше. Заработок в Польше на уборке этих ягод с полей начинается с 1,5 злотых на руки за один килограмм. Некоторые клубничные плантаторы предлагают 25-30 зл за каждый час работы. Таким образом, ежедневный доход особенно трудолюбивых работников может доходить до 300 злотых в день. Это связано с тем, что для рабочих нет ограничения на 8-часовое рабочее время. При желании собирать ягоду можно и по 12 часов в день.

Сбор малины

Не менее популярная среди иностранцев сезонная работа в Польше. Как правило, ягоду собирают женщины в возрасте от 20 до 50 лет. График работы – 10-12 часов в день с понедельника по субботу. Почасовые ставки начинаются с 12 зл. В среднем ежедневный доход на руки составляет 100-200 злотых. В месяц на малине зарабатывают 2500-3000 злотых. При этом почти все работники имеют возможность экономить на жилье, которое предоставляется им бесплатно.

Сбор черешни или вишни

Здесь заработок начинается с 1 злотого за килограмм этих ягод, но чаще всего в объявлениях указана сумма – 1,5 злотых за кило. Некоторые владельцы польских садов предлагают 2,5 злотых за килограмм собранной вишни или черешни. Кстати, эта сезонная работа считается чуть легче сбора малины, так как ягоды крупнее и не такие хрупкие. В день на польский черешне можно заработать порядка 200 злотых.

Сбор яблок и груш

На такую сезонную работу поляки приглашают мужчин, женщин и даже семейные пары в возрасте от 20 лет. Как правило, зрелые плоды могут собирать в любую погоду с 5 утра до 6 вечера. За одно лукошко яблок или груш весом в 2-2,5 кг вам готовы платить около 1,75 злотых. Кстати, длится сезон сбора яблок и груш в Польше примерно с августа по октябрь. Так что поиском подходящей вакансии можно заняться прямо сейчас.

Сбор спаржи

Эту культуру в Польше также весьма выгодно убирать. Местные фермеры предлагают на сборе спаржи оплату в 10,7 зл./ч на руки или 1,5 злотых за собранный килограмм. В среднем, в месяц в зависимости от количества отработанных часов и трудолюбия работника в целом, зарплата может доходить до 3500 злотых. Проживание также чаще всего предоставляется бесплатно.

Вместо вывода. Как показал анализ, в сезон на уборке тех или иных культур в Польше можно неплохо заработать. Заработная плата на сезонных работах варьируется, в том числе в зависимости от региона, места работы и предпочтений работодателя. Ну и, конечно, многое — в руках самих работников: конечный доход напрямую зависит от их старания и трудолюбия.


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