Из-за штрафов у журналистов «Белсата» описали авто и телефоны

Из-за штрафов у журналистов «Белсата» описали авто и телефоны6
- 13.07.2018, 19:17
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Для погашения штрафов у Ольги Чайчыц и Андрея Козела есть две недели.
Журналисты «Белсата» Ольга Чайчыц и Андрей Козел лишатся своего имущества, если не выплатят в течение двух недель штрафы за профессиональную деятельность. Судебные исполнители угрожают им органами социальной опеки.
13 июля к журналистам пришла судебная исполнительница Отдела принудительного исполнения Дзержинского района Яна Васюк.
«Описали наш телефон, из кошелька забрали все деньги. Описали машину и взяли расписку, что мы ее не продадим и не разобьем. Сейчас мы несем уголовную ответственность за сохранность наших вещей. Дом, в котором мы прописаны, принадлежит маме Андрея – поэтому Яна Викторовна сказала, что нужно обращаться в соцслужбы: мол, как дети живут в ситуации, когда у нас нет имущества?» –говорит Ольга Чайчыц.
Только за этот год белорусские суды наложили в общей сложности на Ольгу Чайчыц и Андрея Козела 12 штрафов (они должны заплатить государству почти Br 9000). Причина преследования журналистов – профессиональная деятельность. Все дела были заведены по статье 22.9 КоАП – «изготовление или распространение продукции СМИ».
«Если мы не заплатим штраф в течение двух недель, это имущество заберут. Также они сказали, что будут еще думать, что у нас забрать в счет штрафов», – добавила Ольга.
Еще ни одного штрафа за 2018-й год Ольга и Андрей не заплатили.
В прошлом году журналисты «Белсата» заплатили штрафов более чем $ 25 000. Вероятно нынешняя сумма штрафов станет еще большей: только за первые 4 месяца этого года судьи постановили взыскать с журналистов нашего телеканала более $ 12 000.