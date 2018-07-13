Из-за штрафов у журналистов «Белсата» описали авто и телефоны 6 13.07.2018, 19:17

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Для погашения штрафов у Ольги Чайчыц и Андрея Козела есть две недели.

Журналисты «Белсата» Ольга Чайчыц и Андрей Козел лишатся своего имущества, если не выплатят в течение двух недель штрафы за профессиональную деятельность. Судебные исполнители угрожают им органами социальной опеки.

13 июля 2018 года. Яна Викторовна Васюк из Отдела принудительного исполнения Дзержинского района описывает наличные деньги, найденные в кошельках журналистов «Белсата»

Фото: Ольга Чайчыц / «Белсат»

13 июля к журналистам пришла судебная исполнительница Отдела принудительного исполнения Дзержинского района Яна Васюк.

С журналистов взяли расписку, что они не продадут и не разобьют свой автомобиль

Фото: Ольга Чайчыц / «Белсат»

«Описали наш телефон, из кошелька забрали все деньги. Описали машину и взяли расписку, что мы ее не продадим и не разобьем. Сейчас мы несем уголовную ответственность за сохранность наших вещей. Дом, в котором мы прописаны, принадлежит маме Андрея – поэтому Яна Викторовна сказала, что нужно обращаться в соцслужбы: мол, как дети живут в ситуации, когда у нас нет имущества?» –говорит Ольга Чайчыц.

Только за этот год белорусские суды наложили в общей сложности на Ольгу Чайчыц и Андрея Козела 12 штрафов (они должны заплатить государству почти Br 9000). Причина преследования журналистов – профессиональная деятельность. Все дела были заведены по статье 22.9 КоАП – «изготовление или распространение продукции СМИ».

«Если мы не заплатим штраф в течение двух недель, это имущество заберут. Также они сказали, что будут еще думать, что у нас забрать в счет штрафов», – добавила Ольга.

Еще ни одного штрафа за 2018-й год Ольга и Андрей не заплатили.

В прошлом году журналисты «Белсата» заплатили штрафов более чем $ 25 000. Вероятно нынешняя сумма штрафов станет еще большей: только за первые 4 месяца этого года судьи постановили взыскать с журналистов нашего телеканала более $ 12 000.