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Белорусский хоккеист продолжит карьеру в Казахстане

  • 13.07.2018, 19:29
Алексей Скабелка

Алексей Скабелка пополнил состав «Горняка».

Белорусский нападающий Алексей Скабелка продолжит карьеру в Казахстане. 25-летний хоккеист пополнил состав рудненского "Горняка". В минувшем сезоне Скабелка провёл 18 матчей за минскую "Юность" в экстралиге, где не набрал ни одного очка, сообщает «Прессбол».

Нападающий имеет на своем счету 35 матчей в КХЛ в сезоне-2016/2017, где он набрал 4 (3+1) очка.

Алексей является сыном главного тренера астанинского "Барыса" Андрея Скабелки, который в новом сезоне возглавил столичный клуб и сборную Казахстана.


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