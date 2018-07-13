Россияне оказались должны банкам каждый четвертый заработанный рубль 1 13.07.2018, 19:59

Население России продолжает наращивать долг, создавая для себя иллюзию «стабильного уровня жизни».

За январь-май задолженность физлиц перед банками увеличилась на 883 млрд российских рублей - беспрецедентную сумму, которая в номинальном выражении выше показателей кредитного бума "тучных" 2012-13 гг. Как пишет сайт finanz.ru, об этом сообщает в июльском "Мониторинге" РАНХиГС.

Общий размер долга установил очередной исторический максимум в 13,5 триллиона российских рублей. Это практически каждый четвертый рубль годовых денежных доходов населения (23,9%).

Выше долговая нагрузка была лишь перед кризисом в 2014 году (25%), однако этот рекорд будет побит в ближайшие месяцы, если учесть, что люди набирают кредиты почти вдвое быстрее, чем растут их заработки (7,1% против 4% на январь-май), говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов.

Происходящее - естественная реакция: население пытается поддержать определенный уровень жизни в условиях стагнации доходов, добавляет он.

С помощью банковских кредитов россияне финансируют каждый 20-й рубль своих расходов на конечное потребление и одновременно начинают проедать накопления, следует из данных РАНХиГС.

По итогам первого квартала доля доходов, направленных на сбережения (6%), оказалась минимальной за 18 лет, а объем выданных кредитов впервые с 2013 года превысил приток депозитов в банки. За 5 месяцев эта разница составила 553 млрд российских рублей.

Подавляющему большинству лишь кредиты позволяют выйти за пределы базовых потребностей, указывает Хромов: в ходе опроса в начале года 70% россиян заявили, что заработанных денег им хватает только на товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.

Ситуация, когда рост долга в разы опережает рост доходов является "нездоровой и ведущей к кризису", говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: "Это касается не только потребкредитования, но и ипотеки. Население за последние годы нагрузили огромным объёмом обязательств, но без роста доходов обслуживать эти долги будет всё сложнее".

По данным Росстата, на май реальные располагаемые доходы в РФ увеличились всего на 0,3% (после падения на 11% за предыдущие 4 года). На 2019-й год Минэкономики прогнозирует лишь 0,9% их роста.