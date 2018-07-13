Эксперты назвали 50 лучших комедий ХХI века 13.07.2018, 19:47

Эти фильмы хочется пересматривать снова и снова.

Снять хорошую комедию – дело непростое. Ведь важно не просто заполнить экранное время шутками, но и показать интересных персонажей, незаурядный сюжет и некую интригу.

Кинокритики портала Rolling Stone (перевод — nv.ua) составили рейтинг из 50 величайших комедий ХХI века, которые хочется пересматривать снова и снова.

На первом месте в списке оказался фильм 2000 года «Победители шоу». По сюжету картины участники престижной выставки собак делают все, чтобы их питомцы выиграли. Однако они так много времени посвящают заботе о животных, что забывают о своих родных.

Вторую строчку занимает сатирическая кинолента 2009 года о современной англо-американской политике – «Петля». Тройку лидеров замыкает комедия 2011 года «Девичник в Вегасе».

Топ-50 лучших комедий ХХI века выглядит так:

1. Победители шоу, 2009

2. Петля, 2009

3. Девичник в Вегасе, 2011

4. Сводные братья, 2008

5. Идиократия, 2006

6. Любовь, сбивающая с ног, 2002

7. Тони Эрдманн, 2016

8. Зомби по имени Шон, 2004

9. Сорокалетний девственник, 2005

10. Жизнь за кадром, 2000

11. Залечь на дно в Брюгге, 2008

12. Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди, 2004

13. Смерть Сталина, 2017

14. Каждому свое, 2016

15. Серьезный человек, 2009

16. Леди Берд, 2017

17. Реальные упыри, 2014

18. Солдаты неудачи, 2008

19. Дрянные девчонки, 2004

20. Отель Гранд Будапешт, 2014

21. Борат, 2006

22. Лего. Фильм, 2014

23. Путешествие, 2010

24. Любовь и дружба, 2016

25. Школа рока, 2003

26. Милая Фрэнсис, 2012

27. Круглосуточные тусовщики, 2002

28. SuperПерцы, 2007

29. Отряд Америка: Всемирная полиция, 2004

30. Типа крутые легавые, 2007

31. Семейка Тененбаум, 2001

32. Лобстер, 2015

33. Призрачный мир, 2001

34. Адаптация, 2002

35. Плохой Санта, 2003

36. Фанатик,2000

37. Немножко беременна, 2007

38. Жаркое американское лето, 2001

39. На обочине, 2004

40. Форс-мажор, 2014

41. Да здравствует Цезарь!, 2016

42. Разборки в стиле кунг-фу, 2004

43. Чудаки, 2002

44. Армагеддец, 2013

45. Блондинка в законе, 2001

46. Взломщики сердец, 2004

47. Гарольд и Кумар уходят в отрыв, 2004

48. Бесподобный мистер Фокс, 2009

49. Американский психопат, 2000

50. Довольно слов, 2013