Эксперты назвали 50 лучших комедий ХХI века
- 13.07.2018, 19:47
Эти фильмы хочется пересматривать снова и снова.
Снять хорошую комедию – дело непростое. Ведь важно не просто заполнить экранное время шутками, но и показать интересных персонажей, незаурядный сюжет и некую интригу.
Кинокритики портала Rolling Stone (перевод — nv.ua) составили рейтинг из 50 величайших комедий ХХI века, которые хочется пересматривать снова и снова.
На первом месте в списке оказался фильм 2000 года «Победители шоу». По сюжету картины участники престижной выставки собак делают все, чтобы их питомцы выиграли. Однако они так много времени посвящают заботе о животных, что забывают о своих родных.
Вторую строчку занимает сатирическая кинолента 2009 года о современной англо-американской политике – «Петля». Тройку лидеров замыкает комедия 2011 года «Девичник в Вегасе».
Топ-50 лучших комедий ХХI века выглядит так:
1. Победители шоу, 2009
2. Петля, 2009
3. Девичник в Вегасе, 2011
4. Сводные братья, 2008
5. Идиократия, 2006
6. Любовь, сбивающая с ног, 2002
7. Тони Эрдманн, 2016
8. Зомби по имени Шон, 2004
9. Сорокалетний девственник, 2005
10. Жизнь за кадром, 2000
11. Залечь на дно в Брюгге, 2008
12. Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди, 2004
13. Смерть Сталина, 2017
14. Каждому свое, 2016
15. Серьезный человек, 2009
16. Леди Берд, 2017
17. Реальные упыри, 2014
18. Солдаты неудачи, 2008
19. Дрянные девчонки, 2004
20. Отель Гранд Будапешт, 2014
21. Борат, 2006
22. Лего. Фильм, 2014
23. Путешествие, 2010
24. Любовь и дружба, 2016
25. Школа рока, 2003
26. Милая Фрэнсис, 2012
27. Круглосуточные тусовщики, 2002
28. SuperПерцы, 2007
29. Отряд Америка: Всемирная полиция, 2004
30. Типа крутые легавые, 2007
31. Семейка Тененбаум, 2001
32. Лобстер, 2015
33. Призрачный мир, 2001
34. Адаптация, 2002
35. Плохой Санта, 2003
36. Фанатик,2000
37. Немножко беременна, 2007
38. Жаркое американское лето, 2001
39. На обочине, 2004
40. Форс-мажор, 2014
41. Да здравствует Цезарь!, 2016
42. Разборки в стиле кунг-фу, 2004
43. Чудаки, 2002
44. Армагеддец, 2013
45. Блондинка в законе, 2001
46. Взломщики сердец, 2004
47. Гарольд и Кумар уходят в отрыв, 2004
48. Бесподобный мистер Фокс, 2009
49. Американский психопат, 2000
50. Довольно слов, 2013