Водитель: На АЗС в Минске меня заставили купить полный бак топлива 7 13.07.2018, 20:44

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История о недопонимании на автозаправочной станции в Минске.

Водитель приехал, хотел залить топлива на 15 рублей, вроде бы даже сказал о своем намерении кассиру, пишет onliner.by. Но почему-то вышло так, что машину заправили под завязку, а автовладельцу предъявили счет — 65 рублей. Журналисты разбирались, как так вышло.

Водитель: «Мне пришлось выгрести все деньги из карманов»

Автомобиль приехал на АЗС на улице Матусевича 11 июля около 15:00, водитель остановился возле свободной колонки.

— Я вышел из машины, огляделся. Заправщики хорошо меня видели, но никто из сотрудников так ко мне и не подошел, хотя обычно они предлагают помощь, спрашивают, какое топливо залить и сколько, — рассказал он. — Тогда я сам взял пистолет и вставил его в бензобак. Взял сумку из багажника, пошел в кассу мимо работников автозаправки. Никто меня не окликнул.

Мужчина рассказал, что назвал кассиру номер колонки и сказал, что ему нужно заправить авто на 15 рублей, положив деньги.

— Кассир мне ответила: «Хорошо, подождите» — и стала смотреть в окно в сторону моего авто. Секунд через 10—15 она сказала мне, что моя машина заправлена на 47 литров и я должен 65 рублей, — говорит водитель. — Я поначалу ничего не понял, переспросил. Кассир с невозмутимым видом повторила мне сумму оплаты — 65 рублей.

Мужчина попытался объяснить, что не в курсе действующей на АЗС системы, но это не помогло.

— Выяснилось, что когда я сам вставил пистолет в бак, то через некоторое время он стал подавать топливо в бензобак. На других заправках ты просто подъезжаешь к колонке, вставляешь пистолет в бак, идешь в кассу, оплачиваешь нужное количество литров (или определенную сумму), и только тогда подается топливо, — возмущен автомобилист. — Кроме того, я считал, что на этой заправке сотрудники сами заправляют авто для удобства клиентов.

Попытка прояснить ситуацию затягивалась, но ни к чему не приводила. Водитель несколько раз рассказывал о произошедшем разным работникам сети, но в итоге был вынужден оплатить ту сумму, которую у него требовали.

— Мне пришлось выгрести все деньги из карманов, чтобы рассчитаться за топливо, а после ехать домой за деньгами, чтобы сходить в магазин, — говорит мужчина. — Я понимаю, что и сам отчасти виноват. Но откуда я мог знать об автоматической системе заправки? Почему никто из заправщиков ко мне не подошел, хотя для этого было достаточно времени? Почему кассир на мою просьбу заправить авто на 15 рублей ответила согласием, а потом потребовала оплатить совсем другую сумму? Считаю, что компания фактически заставила меня купить полный бак топлива вопреки моей воле.

Ответ АЗС

За комментарием журналисты обратились к представителям сети АЗС. Полученный ответ:

«В случаях нехватки средств на оплату клиенту достаточно прямо на кассе подписать обязательство об оплате долга.

На всех АЗС с постоплатой размещены предупреждающие информационные материалы, расположенные в зоне видимости клиентов: на островках при подъезде к топливораздаточным колонкам, над каждым топливораздаточным краном, на опорах около топливораздаточной колонки. На табло колонки размещена инструкция по работе ТРК на условиях постоплаты. В первую очередь с ней рекомендуется ознакомиться тем клиентам, кто приехал на данную АЗС впервые. За консультацией можно обратиться к заправщику или операторам на кассе.

Клиент может осуществить заправку выбранным видом топлива до полного бака, заправиться на определенную сумму или количество литров. Эти параметры до начала заправки можно ввести на табло ТРК на пульте преднабора. Отпуск топлива начинается сразу после нажатия на рычаг пистолета, вставленного в бак. Заправку можно самостоятельно прервать, отжав рычаг пистолета. Но в случае фиксации отсекателя пистолета подача топлива автоматически производится до полного бака. Как только бак заполнится, отсекатель автоматически отщелкивается и подача топлива прекращается.

Система постоплаты активно применяется в странах ЕС и в России. В Беларуси она также успешно себя зарекомендовала и считается среди автомобилистов наиболее удобной».