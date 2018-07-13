В Киеве сотни человек вышли на акцию в поддержку Олега Сенцова 4 13.07.2018, 21:05

К акции присоединились лидеры крымскотатарского народа, а также сестра Сенцова.

В Киеве на Майдане Независимости около 400 человек вышли на акцию поддержки украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцев, пишет «Новое время».

Присутствующие вышли с плакатами #SaveOlegSentsov и «Свободу политзаключенным».

К акции присоединились, в частности, лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, а также сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Отметим, что 13 июля у Олега Сенцова день рождения. Ему исполняется 42 года.

Ранее сообщалось, что мать украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать сына.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы «подготовке терактов на полуострове» во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в «хранении оружия и взрывчатки».

14 мая режиссер начал голодовку. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.