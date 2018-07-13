Лисички - по $10 за килограмм: Что и почем на главном рынке Минска 1 13.07.2018, 21:11

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За последние семь дней цены на многие фрукты, овощи и ягоды на Комаровском рынке изменились.

К примеру, черника, голубика, слива, лук подешевели, а картошка и малина прибавили в цене. На прилавках появились первые белорусские яблоки — белый налив. А вот грибы практически исчезли: лисички продавали в одном месте и по 20 рублей за килограмм. Tut.by узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.

Сейчас один из самых популярных товаров на рынке — голубика. За неделю эти ягоды сильно подешевели: в прошлый четверг килограмм стоил 12−14 рублей, сейчас почти везде продают по 9 рублей, а в паре мест — и вовсе по 8,5.

— А у нас лесная голубика и дешевле, — привлекает внимание продавец ягод. — Она полезнее чем садовая.

Килограмм лесной голубики стоит 8 рублей. Ягоды мельче, чем из сада, попадаются листья. Покупателей у прилавка нет.

А вот малина, напротив, подорожала. Килограмм стоил от 4 рублей, в среднем 4,5. Сейчас цены начинаются от 7 рублей.

На нескольких прилавках заметили клубнику. Мелкая стоит 8 рублей за кило, а та, что красивая и крупная, — 20. Рядом стоит ежевика, аккуратно уложенная в лоточки по 15 рублей за килограмм.

Черешни на рынке по-прежнему много. Килограмм можно купить за 3,5−4,5 рубля. Кстати, это одни из самых низких цен по Минску. К примеру на рынке Серебрянка минимальная цена 5,5 рубля, а с лотков возле остановок продают по 6−6,5 рубля за кило.

Также из ягод на Комаровке можно купить черную и красную смородину по 1,5−2,5 рубля за килограмм, крыжовник по 3−4 рубля, сливы и алычу по цене от 1,5 рубля.

Цена на арбузы и дыни не изменилась. Первые стоят 1,5 рубля за килограмм, а вторые 3,5. Кстати, уже попадаются спелые арбузы.

Появились первые белорусские яблоки этого года — белый налив. За кило просят всего рубль.

Из овощей в сравнении с прошлой неделей подешевели огурцы: стоили 89 копеек за кило, а теперь — 60−70 копеек. Стал на 20 копеек дешевле зеленый лук (продают по 30 копеек), 11 копеек в цене сбросила капуста (стоит 89 копеек).

Также на рубль подешевел редис — стоит 1,5 рубля. Картошка, напротив, подорожала: на прошлой неделе можно было купить кило и по 40 копеек. Сейчас — по 70−80.

Несмотря на то, что погода не сухая и в лесах, по словам грибников, довольно влажно, грибы на рынке почти не продают. Лисички журналисты нашли только в одном месте, кило стоило 20 рублей.