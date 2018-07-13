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«Мы платим деньги, а где результат?»

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  • 13.07.2018, 22:00
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Жители Плещениц возмущены - их дом 60 лет без ремонта.

Ежемесячно отсчитываем на капитальный ремонт. Но действительно ли его делают? Как передает «Белсат», об этом задумываются жители Плещениц, что в Минской области.

Жилой дом в центре поселка имеет 12 квартир и у каждой своя история разрушения - где потолок обвалился, у кого-то стабильно холодно как в морге. Только по мнению местных коммунальщиков, все сухо и согласно плану. А потому капремонт... через 3 года. Может.

В Плещеницах достопримечательность номер 1 - Петропавловская церковь, сделанная согласно плану неизвестного архитектора и признаная произведением народного зодчества. Но журналисты направляются к зданию на улице Октябрьская. «Шедевр» типового проекта конца 1950-х годов ни разу не видел капитального ремонта.

«Я живу здесь уже 35 лет, но условий нет никаких. Если вас завести в свою квартиру, и там в туалете стояк. Когда-нибудь как затечет этот стояк, то он как водопад», - говорит жительница Плещеницы Таисия.

Местное ЖРЭО делает только насущный внешний ремонт. Замазали щели и заменили шифер. Оставив при этом в крыше дыры. Как квартиры тогда выглядят внутри?

Журналисты зашли к еще одной жительницы дома - Галине. И через минуту увидели дыру в потолке.

Женщину из дальних Житковичей в Плещеницы занесла беда. Ее дочь тяжело больна с детства, и теперь мать должна жить рядом с Боровлянах. Она приобрела эту квартиру 2 года назад за $ 15 тыс.

«В 2016-м году все было нормально, пока не пошли дожди. Все помнят, какие были дожди, сколько вреда? Вот и у нас - весь фасад дома пошел и пошел», - рассказывает Галина.

В результате более полугода после происшествия в кухне работники ЖРЭО не чешутся, так капитальный ремонт здания запланирован только через 3 года. Государственная страховая компания отказала женщине в компенсации через... «устарелости здании».

Журналисы пошли к местным коммунальщиках. «Главы нет и не известно, будет», - отвечают нам.

«Дом разваливается, ну что? Как разваливается? »- не верит замглавы ЖРЭО Александр Радевич.

И подтверждает, что капремонт будет только через 3 года, так как «на участке нет денег».

И вот к ним всем свой вопрос имеет другой житель дома на Октябрьской - художник народного творчества Александр Зыль. 9 месяцев в году средняя температура в его квартире - 15 градусов.

«Мы платим деньги, а где результат?» - спрашивает Александр Зыль.

В Плещеницах это в среднем 30 рублей за жировку.

При этом коренных жителей дома власти еще и вынуждают к приватизации квартир в этом здании. Соответственно архитекторы и БТИ утвердили удовлетворительное техническое состояние. А потому формально - тут жить можно. Фактически - только летом.


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