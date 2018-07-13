Порошенко: Двери НАТО открыты для Украины, страна приближается к членству 4 13.07.2018, 22:05

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Петр Порошенко

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит от воли украинцев.

Двери НАТО открыты для Украины. Как пишет gordonua.com, oб этом в интервью каналам "112 Украина", СТБ и "Интер", которое вышло 13 июля, сказал президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что Украина была участником трех последних саммитов НАТО на наивысшем уровне –в 2014 году, в 2016-м и 2018-м.

"Декларация саммита у меня перед глазами, и она содержит несколько важных позиций. Первая: Украина приближается к членству в НАТО. Никто нас не остановит. Сегодня это абсолютно четко подтверждено в документе саммита. Второе: четко подчеркнуто, что решение, принятое 10 лет назад на бухарестском саммите, что двери НАТО открыты... По моему убеждению, это очень разочарует некоторых скептиков, которые говорят, что кто-то имеет право запретить вступление или Украина должна спрашивать у РФ разрешения на членство в НАТО. Все главы [государств – членов НАТО] подчеркнули, что это зависит от Украины и воли украинского народа", – сказал Порошенко.

Он также заявил, что на саммите отметили прогресс в реализации реформ в Украине.

Саммит НАТО проходил 11–12 июля в Брюсселе. 11 июля была опубликована декларация стран Альянса, в которой, в частности, страны приветствуют стремление Украины стать членом Альянса. В НАТО отметили "значительный прогресс" Украины в области проведения реформ. Кроме этого, страны Альянса призвали РФ вывести войска с территории Донбасса и осудили незаконную аннексию Крыма.