закрыть
13 июля 2018, пятница, 23:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Порошенко: Двери НАТО открыты для Украины, страна приближается к членству

4
  • 13.07.2018, 22:05
  • 1,061
Петр Порошенко

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит от воли украинцев.

Двери НАТО открыты для Украины. Как пишет gordonua.com, oб этом в интервью каналам "112 Украина", СТБ и "Интер", которое вышло 13 июля, сказал президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что Украина была участником трех последних саммитов НАТО на наивысшем уровне –в 2014 году, в 2016-м и 2018-м.

"Декларация саммита у меня перед глазами, и она содержит несколько важных позиций. Первая: Украина приближается к членству в НАТО. Никто нас не остановит. Сегодня это абсолютно четко подтверждено в документе саммита. Второе: четко подчеркнуто, что решение, принятое 10 лет назад на бухарестском саммите, что двери НАТО открыты... По моему убеждению, это очень разочарует некоторых скептиков, которые говорят, что кто-то имеет право запретить вступление или Украина должна спрашивать у РФ разрешения на членство в НАТО. Все главы [государств – членов НАТО] подчеркнули, что это зависит от Украины и воли украинского народа", – сказал Порошенко.

Он также заявил, что на саммите отметили прогресс в реализации реформ в Украине.

Саммит НАТО проходил 11–12 июля в Брюсселе. 11 июля была опубликована декларация стран Альянса, в которой, в частности, страны приветствуют стремление Украины стать членом Альянса. В НАТО отметили "значительный прогресс" Украины в области проведения реформ. Кроме этого, страны Альянса призвали РФ вывести войска с территории Донбасса и осудили незаконную аннексию Крыма.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко