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Азаренко и Маррей пробились в финал микста на Уимблдоне

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  • 13.07.2018, 22:40
Виктория Азаренко

Теннисисты разгромили своих соперников за 56 минут.

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. В полуфинальном поединке смешанного разряда они за 56 минут разгромили в двух сетах британский тандем Джей Кларк / Хэрриет Дарт — 6:2, 6:2, передает «Еврорадио».

В финале Азаренко и Маррей сразятся за титул с победителем второго полуфинального матча — там играют Майкл Винус (Новая Зеландия) и Катарина Среботник (Словения) с австралийско-американским дуэтом Александр Пейя / Николь Меличар.


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