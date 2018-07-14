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В России умер экономист Петр Офицеров

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  • 14.07.2018, 8:14
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Петр Офицеров

В 2013 году Офицерова осудили вместе с Навальным по делу «Кировлеса».

Российский предприниматель Петр Офицеров, осужденный вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса», скончался на 44-м году жизни. Об этом в своем твиттере сообщила журналист Евгения Альбац.

Обстоятельства смерти до конца не ясны. Как писал МК, днем 8 июля Офицерова доставили в одну из больниц в Новой Москве с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Источники издания утверждают, что Офицеров мог получить травмы во время приступа болезни.

Петр Офицеров был известным в России экономистом. В 2012 году он открыл проект «Школа Поставщика Петра Офицерова» — комплексный дистанционный курс обучения технологиям работы с розничными сетями. Еще он написал популярную книгу о российской розничной торговле: «Поставщик: организация эффективной работы с сетевыми магазинами». Также Офицеров возглавлял консалтинговую компанию Real Work Management.

В 2013 году предпринимателя осудили по делу «Кировлеса». Кроме Офицерова обвиняемым в этом процессе стал Алексей Навальный, который в 2009 году работал советником губернатора Кировской области Никиты Белых на общественных началах. Их обвиняли в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес».

В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными и приговорил к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. 16 октября 2013 года Кировский областной суд заменил реальное наказание на условное.

В 2016 году Верховный суд России с учетом позиции ЕСПЧ отменил решение по делу и отправил его на новое рассмотрение. В 2017 году Навальному и Офицерову повторно вынесли обвинительный приговор и назначали условные сроки.


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