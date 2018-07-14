Послы все-таки будут торговать тракторами 9 14.07.2018, 8:18

1,869

Макей сориентировал глав загранучреждений на «неукоснительное выполнение актуальных задач».

13 июля в Министерстве иностранных дел состоялось подведение итогов ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.

Как сообщает сайт МИД, на совещании с участием главы ведомства Владимира Макея обсуждались приоритетные направления работы внешнеполитического ведомства и загранучреждений с учетом поручений главы государства. Центральное место среди них занимает повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, наращивание и улучшение качественной структуры экспорта товаров и услуг.

Руководители загранучреждений сориентированы на неукоснительное и безусловное выполнение актуальных внешнеэкономических задач, говорится в сообщении.

Владимир Макей в своем выступлении обратил внимание на необходимость продолжения работы по окончательному снятию ограничений на доступ белорусской продукции на внешние рынки, дальнейшей диверсификации экспортных направлений и усиление прогнозной составляющей в сфере внешнеэкономической деятельности.

На семинаре также говорилось о необходимости дальнейших шагов, содействующих развитию въездного туризма.