Богатейшим человеком в Азии стал житель Индии 14.07.2018, 8:23

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Мукеш Амбани

Со-основатель Reliance Industries Мукеш Амбани обошел основателя Alibaba Group Джека Ма.

По данным Bloomberg, состояние Амбани составляет $44,3 млрд, а Ма - $44 млрд.

Агентство указывает, что Амбани увеличил состояние благодаря тому, что его компания удвоила нефтехимические активы, а помимо увеличила число пользователей своего телекоммуникационного подразделения, пишет РБК.

Bloomberg напоминает, что недавно Амбани предсказал двухкратный рост Reliance Industries к 2025 году. Сделать это планируется за счет расширения сервиса Jio, предоставляющего доступ к широкополосному 4G-Интернету.

Амбани – сын бывшего школьного учителя, разбогатевшего на импорте в Индию полиэстера. С начала 2000-х компания начала заниматься мобильными коммуникациями, а затем стала развивать нефтегазовый бизнес, ритейл.

С начала 2010-х Reliance Industries специализируется на телекоммуникационном бизнесе, увеличивая число абонентов в том числе за счет приложений Jio Cinema и Jio Music. По прогнозам Амбани, к его сервисам к августу будут подключены 1100 городов Индии .

В самой Reliance Industries агентству Bloomberg не стали комментировать новость о выходе Амбани на первое место среди богатейших людей Азии.