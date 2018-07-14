Минчанин прикинулся девушкой и выманил деньги у 63 мужчин 10 14.07.2018, 8:29

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ФОто: kp.by

24-летнего Александра обвиняют в мошенничестве и вымогательстве.

Молодой человек, используя женские аккаунты в соцсетях, оставил в дураках 63 мужчин. Его план приносил плоды несколько лет. Деньги «незнакомке» перечисляли на баланс мобильного телефона.

Следственный комитет сообщил, что таким образом он надул всех на 52 тысячи рублей. Наибольший совокупный размер переводов от одного из пострадавших составил свыше 33 тысяч рублей. Чужие деньги он тратил в свое удовольствие, не забывая на них купить подарки своей девушке, пишет kp.by.

И вот последователь товарища Остапа Бендера, опустив голову, сидит в клетке суда Советского района Минска. Свою вину он полностью признает. В зале больше 20 потерпевших мужчин.

Как выяснилось в суде, обвиняемый создал в соцсети и на сайте знакомств несколько аккаунтов под разными именами: Ирина, Виктория, Татьяна. Все эти девушки находились в тяжелом материальном положении. Они просили денег на лечение себе и родственникам, погашение кредитов, похороны родни, на приобретении школьных принадлежностей для младшей сестры, покупки проездного билета в Минск… В общем, на что фантазии хватало и могло вызвать сочувствие. По словам гособвинителя, потерпевшие перечисляли разные суммы денег. Один - 280 рублей, другой - более 3 тысяч рублей…

ФОто: kp.by

Выступает потерпевший Дмитрий. С обвиняемым, вернее с человеком, который выдавал себя за девушку, он познакомился ВКонтакте в 2016 году. «Незнакомке» он оплатил мобильную связь и перевел ей 30 рублей 70 копеек.

- Были попытки связаться с ней, чтобы узнать, когда можно будет с ней встретиться. Но телефон не отвечал, - с сожалением говорит Дмитрий.

- Почему вы деньги перечислили? По какой причине? - уточнил судья у потерпевшего.

- Просто хотел связаться с ней, познакомиться.

Сантехнику Дмитрию Анатольевичу 45 лет. По его словам, он перевел виртуальной Ирине со своей карточки на телефон 30 рублей, чтобы оплатить ей мобильную связь.

Гособвинитель отмечает, что девушка также просила деньги у мужчины под предлогом оказания интимных услуг.

- Может быть, не помню, - говорит потерпевший.

ФОто: kp.by

На связь с мужчиной она не выходила. Назад деньги Дмитрий Анатольевич не требовал.

Безработный Юрий рассказал, что познакомился с Ириной в группе ВКонтакте.

- Человек опубликовал запись в группе о том, что ей требуется помощь. Я решил узнать, чем можно помочь. Человек просил деньги на дорогу и лекарства. Я перевел 27 рублей. Юрий признается, что он фактически безвозмездно перечислил деньги.

ФОто: kp.by

Все трое мужчин сказали, что иск о возврате денег заявлять они не будут.

Во время перерыва в суде журналисты пообщались с еще пару потерпевшими. Все - молодые люди. К слову, пообщаться с журналистом захотели не все.

- А я не помню, сколько перевел денег. Наверное, 130 рублей, - говорит один из потерпевших, 30-летний Евгений. - Почему перевел? В соцсети было сообщение, что нужна помощь на лечение матери, помощь сестре, переезд из Гродно в Минск, чтобы она могла устроиться на работу. Она сама говорила: «Приезжай в Гродно, пересечемся!» Она сказала, что приедет в Минск и устроится на работу в какой-то гостинице, тогда отдаст деньги. Я позвонил на телефон, на который перечислял деньги, ответа не было. Я думаю: «Пусть живет да радуется!»

- Будете просить, чтобы вам вернули деньги?

ФОто: kp.by

- Зачем? То, что деньги не вернут, я понимал. Да ладно, да бог с ним!

Молодой человек Евгений также оказался отзывчивым к проблемам воображаемой Ирины.

- Я откликнулся на крики помощи. Она писала: «Нужна срочно помощь. Спасите, помогите!» На что конкретно, не указывала. Я перевел 105 рублей.

Парень интеллигентного вида, безработный Виктор будет добиваться, чтобы ему вернули деньги.

- В прошлом году я перевел Ирине большую сумму - около 500 долларов. Перечислял на помощь семье - матери, сестре. Общаться перестал, когда понял, что меня обманывают.

- Подозревали, что мужчина скрывается под женским аккаунтом?

- Подозревал. Но в милицию я не обращался.

Виктор признается, что удивлен, что столько потерпевших. И добавляет:

- Все-таки до конца еще верил, что, возможно, это девушка.

Суд продолжится.