Николай Статкевич: Запад должен использовать растущие трудности режима 4 14.07.2018, 8:38

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Николай Статкевич

Опасные игры европейских чиновников с Лукашенко могут дорого стоить нашей стране.

Белорусский "президент" пытается получать выгоды и от России, и от Запада одновременно. Этакая попытка сыграть в ребенка разведенных родителей, которого папа и мама стараются привлечь на свою сторону дорогими подарками, пишет лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич на своей странице в Фейсбуке.

Конечно, для небольшой страны балансирование между центрами силы - нормальная политика. Концепцию "неконфликтного баланса" я сам впервые сформулировал еще в середине 90-х.

Но стратегия "баланса" требует самостоятельности в экономике, политике и своем информационном пространстве. Требует консолидации общества вокруг базовой идеи независимости. Наконец, требует авторитетной власти, ответственной перед народом на честных и справедливых выборах, а также налаженных механизмов поиска общественных компромиссов.

Несвободная, несамодостаточная и геополитически расколотая Беларусь не может безопасно балансировать между Россией и Западом, находящимися сейчас в остром конфликте.

Наша экономика усилиями режима превращена в убыточный дотационный филиал российской. Поэтому, при желании Кремля, она может быть легко ввергнута в жестокий кризис.

Россия доминирует в информационном пространстве Беларуси и формирует настроения белорусов.

Незаконная, никем не избираемая власть неизбежно толкает общество к протестам, которые сама же жестко подавляет, делая невозможным установление долговременных устойчивых отношений с демократическим Западом.

"Президент" не может позволить себе даже те шаги к укреплению государственности, которые доступны любому другому союзнику Кремля. Например, президенту Казахстана. Или любому новому руководителю Беларуси.

Дело в предистории. И не только в двух десятилетиях антинациональной политики, под которую сформирован государственный, в том числе силовой и идеологический, аппарат.

Под проект "союзного государства" белорусским автократом за 20 лет уже получено от России в качестве дотаций минимум 150 миллиардов долларов. И его разворот к самостоятельности в Москве воспримут, как персональное "кидалово" на эту огромную сумму. Такое не прощают.

Конечно, Беларусь медленно сползает в Россию и с этим надо что-то делать.

Но только дипломатический баланс, без самодостаточной экономики, при расколотым обществе, огромном недовольстве властью и доминирующем российским влиянии во всех сферах государственного и общественного устройства, приведет лишь к открытому конфликту с Кремлем и может ускорить инкорпорацию Беларуси.

Запад должен использовать растущие трудности режима и жестко обусловить улучшение отношений с ним прогрессом в соблюдении политических, гражданских и экономических прав белорусов. Это не только моральное, но и рациональное требование - лишь свободная самодостаточная страна может "балансировать" без риска развалиться.

А игры в "баланс" с чрезмерно зависимым от одной из сторон государством, с крайне непопулярной властью, с глубокими внутренними "придавленными" конфликтами и отсутствием работающего парламентского механизма поиска общественного консенсуса, могут лишь ускорить разрушение такого государства.

Беспринципность европейских чиновников, ведущих без необходимых предусловий опасные игры с режимом, может дорого стоить нашей стране.