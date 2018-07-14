Маккейн: Трамп должен говорить с Путиным с позиции силы 14.07.2018, 8:45

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Президенту РФ придется заплатить серьезную цену за агрессию против США и других демократических государств.

В США появились первые отклики политиков на опубликованное спецпрокурором Робертом Мюллером обширное обвинение в адрес 12-ти российских сотрудников военной разведки, сообщает Радио Свобода.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, председатель Комитета Сената США по вооружённым силам, опубликовал заявление, в котором говорится:

"Сегодняшнее обвинение – это результат тяжёлой работы американского правоохранительного и разведывательного сообщества. Эти люди посвятили жизнь привлечению к суду тех, кто желает причинить нам вред. Эти разоблачения являются дополнением к тем свидетельствам, которые подтверждают, что правительство Владимира Путина замышляло вмешательство в выборы 2016 года, чтобы подорвать веру американцев в нашу демократию. (...) Президент Трамп должен противостоять Путину с позиции силы и продемонстрировать ему, что придётся заплатить серьёзную цену за агрессию против США и против других демократических государств. Если президент Трамп не готов потребовать от Путина ответа, то саммит в Хельсинки не следует проводить".

Президенту Трампу не следует встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным, заявил сопредседатель сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер. Необходимо присутствие других американцев в переговорной комнате, сказал сенатор журналистам.

Высказывание сопредседателя комитета по разведке последовало за обнародованием 30-ти страничного обвинительного документа, подписанного спецпрокурором Робертом Мюллером. Он возглавляет расследование "вмешательства" России в американские выборы в 2016 году.

По словам Уорнера, Трампу следует отменить встречу в Хельсинки, если он не хочет, чтобы приоритетной темой его закрытых переговоров с Путиным стали обвинения, опубликованные в пятницу, 13 июля.

Лидер Демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, выступая в эфире CNN, предположил, что Дональду Трампу – после обвинений в адрес российской военной разведки – не следовало бы встречаться с Владимиром Путиным. Общение с Владимиром Путиным в свете выдвинутых обвинений было бы оскорблением американской демократии, заявил Чак Шумер.