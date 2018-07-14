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Сборные Англии и Бельгии сегодня разыграют бронзу ЧМ по футболу

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  • 14.07.2018, 9:09
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Сегодня на российском чемпионате мира по футболу состоится предпоследний матч.

В Санкт-Петербурге сборные Англии и Бельгии поспорят за бронзовые награды. Обычно такие поединки не вызывают большого ажиотажа, ведь в них играют команды, которые были в шаге от главного финала, но уступили в полуфинальных баталиях и теперь вынуждены играть лишь за 3-е место. Тем не менее в подобных "утешительных" играх футболисты могут раскрепоститься и показать зрителям красивый футбол, на что и рассчитывают болельщики, сообщает БелТА.

В полуфинале английские футболисты уступили в дополнительное время хорватам 1:2, хотя по ходу встречи вели 1:0 и были в шаге от финала. Пожалуй, англичанам, которые всегда считаются фаворитами топ-турниров, сегодня будет сложнее настроиться на матч, чем их оппонентам. Бельгийские футболисты тоже горели желанием побороться за Кубок мира, но их полуфинальное поражение от французов (0:1) было довольно предсказуемым, и поэтому их мотивация в бронзовом поединке будет повыше.

Капитан английской дружины Харри Кейн является лучшим снайпером нынешнего турнира, забив 6 мячей, и сегодня он может увеличить свой лицевой счет.

Сегодняшний матч будет судить иранский рефери Алиреза Фагани, прямая трансляция из Санкт-Петербурга начнется в 16.45 на телеканале "Беларусь 5". Главный поединок ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля на поле московского стадиона "Лужники".


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