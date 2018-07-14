Беларусь заняла первое место в рейтинге друзей Украины 12 14.07.2018, 9:20

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К Беларуси позитивно относятся 74% украинцев. Это лучший показатель среди всех стран мира.

Об этом говорится в исследовании общественно-политических настроений населения, проведенного социологической группой "Рейтинг" в июле 2018 года, пишет thinktanks.by.

Согласно данным опроса, Беларусь - бесспорный лидер странового позитивного рейтинга жителей Украины. За Беларусью с одинаковым результатом следуют Канада (68%) и Европейский Союз (68%).

К США испытывают самые положительные чувства 58% опрошенных, к СНГ в целом — 44%, к России — 35%.

В то же время и украинский антирейтинг возглавляет Россия – к ней негативно относятся 52% опрошенных. К примеру, врагом США считают лишь 27% граждан.

Среди международных организаций наиболее положительное отношение у украинцев к ООН (58%; отрицательно относятся к ней 20% опрошенных), ОБСЕ (50% и 26% соответственно), НАТО (49% и 30%) и МВФ (39% и 35%).

Однако не все респонденты смогли проанализировать свое отношение к перечисленным организациям. А из тех, кто высказал свое мнение, к странам и институтам Запада лучшее отношение у жителей Западной и Центральной Украины. Юг и восток страны лучше относится к Беларуси, России и СНГ.

В опросе приняло участие 3200 респондентов.

Любопытно, что и жители России считают лучшим другом Беларусь.

Напомним, что в ходе проведенного в России фондом "Общественное мнение" аналогичного опроса в апреле текущего года, жители РФ сообщили, что на их взгляд, сейчас наиболее доверительные отношения у России с Беларусью (59%), Китаем (58%), Казахстаном (40%), а также с Турцией (26%), Индией (21%), Кубой (14%), Ираном (12%), Японией (11%).

В опросе приняло участие 1,5 тысячи респондентов.