закрыть
14 июля 2018, суббота, 14:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Беларусь заняла первое место в рейтинге друзей Украины

12
  • 14.07.2018, 9:20
  • 1,818

К Беларуси позитивно относятся 74% украинцев. Это лучший показатель среди всех стран мира.

Об этом говорится в исследовании общественно-политических настроений населения, проведенного социологической группой "Рейтинг" в июле 2018 года, пишет thinktanks.by.

Согласно данным опроса, Беларусь - бесспорный лидер странового позитивного рейтинга жителей Украины. За Беларусью с одинаковым результатом следуют Канада (68%) и Европейский Союз (68%).

К США испытывают самые положительные чувства 58% опрошенных, к СНГ в целом — 44%, к России — 35%.

В то же время и украинский антирейтинг возглавляет Россия – к ней негативно относятся 52% опрошенных. К примеру, врагом США считают лишь 27% граждан.

Среди международных организаций наиболее положительное отношение у украинцев к ООН (58%; отрицательно относятся к ней 20% опрошенных), ОБСЕ (50% и 26% соответственно), НАТО (49% и 30%) и МВФ (39% и 35%).

Однако не все респонденты смогли проанализировать свое отношение к перечисленным организациям. А из тех, кто высказал свое мнение, к странам и институтам Запада лучшее отношение у жителей Западной и Центральной Украины. Юг и восток страны лучше относится к Беларуси, России и СНГ.

В опросе приняло участие 3200 респондентов.

Любопытно, что и жители России считают лучшим другом Беларусь.

Напомним, что в ходе проведенного в России фондом "Общественное мнение" аналогичного опроса в апреле текущего года, жители РФ сообщили, что на их взгляд, сейчас наиболее доверительные отношения у России с Беларусью (59%), Китаем (58%), Казахстаном (40%), а также с Турцией (26%), Индией (21%), Кубой (14%), Ираном (12%), Японией (11%).

В опросе приняло участие 1,5 тысячи респондентов.


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип