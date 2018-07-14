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McDonald's остановила продажи салатов в 3 000 ресторанах

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  • 14.07.2018, 9:32
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Ограничения связаны с массовыми отравлениями в различных регионах США.

В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекратила продажу салатов в 3 тыс. своих заведений в 14 штатах после того, как стало известно, что этот продукт может быть связан с желудочно-кишечными заболеваниями в Айове и Иллинойсе. Об этом пишет The Wall-Street Journal.

В Минздраве штата Айова сообщили, что 15 человек заболели циклоспорозом после того, как поели салатов в McDonald's с конца июня до начала июля. В Министерстве здравоохранения Иллинойса отметили, что в его штате были заражены этой инфекцией 90 человек, четверть из которых употребляли салат в McDonald's. В Центре по контролю заболеваний (ЦКЗ) сообщили, что на пятницу, 13 июля, 61 человек из семи штатов заболели циклоспорозом. Их заражение ведомство связывает с салатами из фастфуда, передает РБК.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что тесно работает с McDonald’s, чтобы узнать из каких ингредиентов в ресторане готовили салаты, из-за которых заболели его посетители.

В сети ресторанов отметили, что решили изъять салаты из продажи «в качестве меры предосторожности». ЦКЗ сообщал, что с июня ведется расследование вспышки циклоспороза, которая связана с поставками овощей от компании Del Monte. По данным ведомства, с 12 июля 227 человек, которые если брокколи, цветную капусту, морковь и укроп от этой компании, заболели. В McDonald’s говорили, что компания не связана с Del Monte.

Циклоспороз вызывается паразитами циклоспорами, которые могут загрязнять пищу и воду. Симптомы заражения такой инфекции включают в себя диарею, рвоту и слабость.


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