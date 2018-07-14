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Отдых по-белорусски: самые популярные направления

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  • 14.07.2018, 9:40
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Турция и Болгария — лидеры по популярности.

«Салідарнасць» расспросила эксперта в сфере туризма Лилию Кобзик о туристических итогах первой половины лета.

О сложностях сезона

— Для организованного туризма это лето выдалось не очень простым. С одной стороны, оказывает влияние эта скандальная ситуация (история вокруг компании «Натали Турс»). С другой, рынок самостоятельного туризма сильно оттягивает клиентов пакетных туров. Конечно, нельзя сказать, что все внезапно переключились на вылеты лоукостами. Но такая тенденция есть, — делится Лилия Кобзик.

По словам собеседницы, в начале лета на пике популярности у белорусов были вылеты на курорты из Киева. Правда, сложности с вылетом двумя украинскими авиакомпаниями, несколько ухудшили репутацию этого направления.

— Думаю, это такое совпадение обстоятельств, из-за которого чартерные рейсы из Минска загружены не так, как этого хотелось бы и как было запланировано, — подчеркнула собеседница.

Турция и Болгария — лидеры по популярности

Какие направления в начале лета были самыми популярными у белорусов?

Турция показывает хорошие результаты, Болгария популярна. И та же Греция, особенно Крит, на который у нас были горячие и очень дешевые предложения, — рассказала Лилия Кобзик. — Туристический рынок стал очень пестрым: кто-то летит лоукостами, кто-то — регулярными рейсами, из соседних стран. Каждый год прибавляет в объеме местный рынок вылетов.

Богаче не стали

По мнению эксперта, нельзя сказать, что белорусы стали меньше ездить отдыхать, хотя денег у них явно не прибавилось:

— Да, мы видим, что роста зарплат не произошло, белорусы не стали богаче. Но и ездить отдыхать они не перестали. Просто появилось больше предложений со стороны турфирм. Некоторые направления возможно и просели в этом году, но у этого могут быть объективные причины:

— Наши люди начали использовать гораздо больше направлений. Кроме того, Турция в этом году продемонстрировала сорокапроцентный рост и, возможно, оттянула на себя часть отдыхающих.

Пятница 13-го

Иногда на настроения клиентов турфирм влияет дата в календаре:

— Операторы жалуются, что некоторые даты особенно сильно подгорают. Например, один день горит, а другой переполнен заявками. Вот и сейчас была пятница 13-го, и в ту же Черногорию и другие курортные страны в этот день люди туры не берут. А ведь в сезон каждый день имеет значение.


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