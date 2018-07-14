В минских аптеках стали исчезать лекарства 54 14.07.2018, 10:03

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Отсутствие лекарств в аптеках — не единственная проблема в медицине, возникшая в последний месяц.

"А в чем же дело, #Минздрав? А как лечить щитовидную железу, если основного препарата нет??? Страна пережила Чернобыль, блин..." — пишет 13 июля в своем аккаунте в Facebook пользовательница Ирина Антонова, имея в виду немецкие таблетки "Тирозол".

"Если смогут закупить, то закупят в августе"

Действительно, аптечный поисковик выдает, что "Тирозола" в продаже нет. На всякий случай звоним в аптеки. В одной из них, на улице Красной, "Тирозол" все же находится. Десять упаковок из старых запасов, передает Еврорадио.

— Препарат в продаже отсутствует, — говорят в одной из аптек "Белфармации".

— Так а что делать больным?

— Есть украинское лекарственное средство "Мерказолил. Здоровье". Он идет в качестве замены "Тирозола".

— А давно нет "Тирозола"?

— Нет около месяца. А появиться должен в августе.

— Почему так поздно?

— Это вопрос не к нам, а к производителю.

Примерно такие же ответы слышим в других аптеках Минска. Также фармацевты выдвигают версию, что препарат может отсутствовать в продаже, так как есть проблема с регистрацией. Но в справочной службе 169 ситуацию проясняют:

"Его нет в продаже, так как нет поставки от производителя. Если смогут закупить, то закупят в августе".

В отделе лекарственного обеспечения "Белфармации" добавляют:

"Запланирована поставка в Республику Беларусь в конце августа — начале сентября".

Лекарства все же есть, но не для всех

Официальная причина отсутствия "Тирозола" в белорусских аптеках ну очень странная: ребрендинг упаковки! Правда, "для обеспечения пациентов, находящихся на отсроченном обеспечении, в аптеках РУП "Белфармация" на аптечном складе в ограниченном количестве имеются в наличии лекарственные средства "Тирозол" таблетки п/о 10мг упаковка №50 и "Тирозол" таблетки п/о 5мг упаковка №50".

То есть лекарства все же есть, но не для всех? В комментариях к посту Ирины Антоновой пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун объясняет, что если у Ирины есть рецепт, она может реализовать его в аптеках "Белфармации" — препарат привезут с особого склада. Но Еврорадио таких предложений в аптеках "Белфармации" не делали.

"Такая ситуация сложилась"

Отсутствие лекарств в аптеках — не единственная проблема в медицине, возникшая в последний месяц, как раз во время, когда начались антикоррупционные зачистки в рядах чиновников от медицины. В поликлиниках сейчас очень трудно сдать анализы на гормоны щитовидной железы — нет реактивов.

"Закупка реагентов за бюджетные средства для проведения анализов на бесплатной основе проводится через стандартную процедуру госзакупки — электронный аукцион, — отмечается в письме Минздрава. — На это иногда требуется гораздо больше времени, чем было запланировано по не зависящим от учреждения причинам. Такая ситуация сложилась во 2-м квартале 2018 года во всех указанных выше учреждениях здравоохранения [Городском эндокринологическом диспансере, 10-й больнице и Минском клиническом консультативно-диагностическом центре]. Прежде всего в такой ситуации организуется выполнение гормональных анализов пациентам, которым нельзя отсрочить их выполнение по медицинским показателям, в том числе беременным женщинам".

Почему возникли проблемы со "стандартной процедурой госзакупки"? Не потому ли, что руководители всех ключевых учреждений, через которые осуществляются поставки лекарств в Беларусь, находятся за решеткой? Напомним, в следственном изоляторе КГБ по "делу врачей" сейчас находятся и руководитель "Белфармации" Вячеслав Гнитий, и директор Центра экспертиз и испытаний Александр Столяров, и директор крупной сети аптек "Искамед" Александр Шакутин, и руководитель фармацевтического предприятия "Экзон" Валерий Васкевич, и заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий.