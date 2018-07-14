В Бобруйске коммунальники откопали склад оружия

В Бобруйске коммунальники откопали склад оружия6
- 14.07.2018, 10:30
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Найдены ящики с патронами и винтовки Мосина и «Винчестер».
Склад оружия обнаружили в Бобруйске. При проведении ремонтных работ и раскопок возле дома № 18 по улице Володарского коммунальники наткнулись на ящики с патронами и винтовки, сообщает tvrmogilev.by.
На место происшествие сразу выехали милиционеры и саперы. Всё оружие они забрали и передали экспертам. Теперь баллистам предстоит разобраться, каких времен эти боеприпасы и являются ли они пригодными для использования. Хотя предварительно, отметили специалисты, все найденное — времен войны.
Обнаружены в большом количестве советские патроны, а также винтовки Мосина и американские винтовки «Винчестер».