В Бобруйске коммунальники откопали склад оружия 6 14.07.2018, 10:30

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Найдены ящики с патронами и винтовки Мосина и «Винчестер».

Склад оружия обнаружили в Бобруйске. При проведении ремонтных работ и раскопок возле дома № 18 по улице Володарского коммунальники наткнулись на ящики с патронами и винтовки, сообщает tvrmogilev.by.

На место происшествие сразу выехали милиционеры и саперы. Всё оружие они забрали и передали экспертам. Теперь баллистам предстоит разобраться, каких времен эти боеприпасы и являются ли они пригодными для использования. Хотя предварительно, отметили специалисты, все найденное — времен войны.

Обнаружены в большом количестве советские патроны, а также винтовки Мосина и американские винтовки «Винчестер».